Hassiba Cherabta, psychologue et thérapeute : «Les Algériens ont bien vécu le confinement»

Sami Kaidi

El Moudjahid : Comment les Algériens ont-ils vécu le mois béni et l’Aïd-el-Fitr confinés à la maison ?

Hassiba Cherabta : Même si nous n’avons pas encore de retour complet, il semble que le mois béni a permis aux Algériens de mieux vivre le confinement et d’oublier un temps soit peu la maladie. Dans ce contexte, plusieurs de mes patients m’ont rapporté que cette période a renforcé sensiblement les liens familiaux. Le Ramadhan à été, par voie de conséquence, une opportunité pour passer davantage de temps avec ses proches et mettre de côté certaines divergences. Ce mois hautement spirituel a été une ressource importante sur le plan psychologique pour lutter contre les énergies négatives.

Y a-t-il eu, toutefois, une hausse des consultations, lors de cette période ?

Comme sous-entendu dans ma réponse précédente, les consultations ont sensiblement diminué. D’ailleurs, cela nous a étonnés, car on s’attendait à une augmentation sensible des consultations. Mais force est de constater que le Ramadhan a permis d’apaiser les gens. De plus, les hôpitaux et plusieurs autres établissements de santé de la capitale ont ouvert des lignes téléphoniques dédiées à la consultation en ligne, pour prendre en charge les personnes et apporter une réponse urgente pour apaiser leur crainte. Dernier en date, l’hôpital Birtraria d’El-Biar a ouvert une ligne de ce genre.

Y a-t-il toujours le même degré de crainte et de psychose qu’au début de la maladie ?

On ne réagit pas tous de la même manière face à la maladie. Plusieurs personnes ont développé de l’anxiété au fur et à mesure de l’augmentation des cas et de celui du nombre de morts. Tandis que certains patients, très anxieux au début de la pandémie, se sont fait une raison et vivent, actuellement, mieux cette période difficile. Cependant, il convient de signaler que les personnes vulnérables sont celles qui en souffrent le plus. Les adultes, qui ont la trentaine et la quarantaine, sont également les plus touchés par les symptômes d’anxiété.

Comment se préparer psychiquement à un déconfinement progressif, surtout si l’on souffre d’anxiété ?

L’après-confinement sera, sans doute, difficile pour certaines personnes. Toutefois, il ne faut pas le craindre, car ce retour est inéluctable. Il faut garder à l’esprit le fait que tant que l’on respecte scrupuleusement les règles sanitaires arrêtées par les autorités, il n’y a pas de risque de tomber malade. Il faut toujours avoir avec soi du gel hydro-alcoolique et sa bavette.

De plus, lors de nos consultations, on insiste régulièrement sur l’importance de consulter en cas de symptôme, et ce sans perdre de temps, car en réagissant vite, on sauve sa vie et celle de son entourage. Nous insistons aussi auprès de nos patients pour qu’ils ne s’isolent pas. Il faut partager ses craintes et ses émotions pour décharger les tensions que l’on garde. La parole est une manière de mieux penser la chose et de mieux la comprendre. La meilleure thérapie sur le plan psychologique, c’est, dans ce sillage, de ne jamais rester sans rien faire. En effet, l’inactivité est une des causes principales de la dépression, ainsi, chacun doit agir à son rythme et à sa manière pour réussir sa thérapie. Certaines personnes trouvent leur bonheur dans la lecture, tandis que d’autre, c’est en pratiquant une activité sportive.

Il est fondamental de faire une activité qui nous procure du plaisir et de se faire un emploi du temps quotidien pour ne pas procrastiner.

Qu’en est-il de la nécessité du respect des mesures de protection ?

Les citoyens doivent respecter les consignes sanitaires et les règles de distanciation sociales pour lutter contre la propagation de la maladie. Dans cet élan national, nous devons être plus que jamais disciplinés et organisés. Chacun doit faire un effort et un sacrifice dans l’intérêt suprême de la santé publique et de la patrie. Il faut être solidaire et penser à l’autre pour pouvoir gagner contre la Covid-19. Enfin, toutes personnes ayant besoin d’un suivi psychologique peuvent se rendre sur notre page Facebook : «association SARP soutien psychologique/Covid19». Nous vous mettrons en relation avec nos psychologues.

S. K.