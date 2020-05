Marché pétrolier : Le baril se reprend

Le baril retrouve quelque peu des couleurs. Une amélioration intervenue à la faveur de la réduction de l’offre conclue par les pays de «l’OPEP+» à hauteur de près de 10 millions de barils et la reprise économique à l’échelle mondiale. Ce n’était pas facile. Les prévisions étaient sombres. Une rétrospective de quelques semaines montre que les mesures de confinement appliquées aux Etats-Unis, à titre d’exemple, ont fortement pesé dans la balance et contribué à l’instabilité du marché pétrolier. Aujourd’hui, plusieurs éléments permettront d’estimer si la hausse des cours du pétrole est susceptible de se prolonger en vue de trouver un nouvel équilibre. Pour une appréciation globale du marché pétrolier, il faudra s’intéresser de près à l’offre en s’assurant notamment du respect des réductions de production convenues par les pays producteurs de pétrole, tout en scrutant l’évolution de la demande mondiale. Tout récemment, des nouvelles annonciatrices des tests prometteurs en vue de découvrir un vaccin contre le Covid-19 ont renforcé le sentiment de marché tout en soutenant les cours du pétrole, permettant au WTI de grappiller 1% supplémentaire pour se placer aux alentours des 32 dollars le baril. Comme tout est relatif, il convient également de préciser que le choc de demande initial sur le marché pétrolier est venu de là où tout a commencé, la Chine. L’empire du Milieu, étant l’un des moteurs du marché pétrolier, vu sa part dans la demande mondiale, la reprise de la demande chinoise s’avère primordiale afin d’espérer une stabilisation du marché pétrolier. Qu’en est-il du pétrole algérien ? Le Sahara Blend a retrouvé un brin de santé avec des échanges à 33 dollars, gagnant ainsi une forte parité par rapport à ses performances du mois d’avril dernier. Les prévisions de Sonatrach pourront laisser entrevoir une perspective quelque peu positive pour le mois de juin prochain. A ce sujet, Said Beghoul, expert en énergie, souligne que «toute reprise de l'activité de raffinage va permettre à notre pétrole de récupérer progressivement la cotation qui lui revient, c’est-à-dire légèrement plus cher que le Brent». Mais l’Algérie devra songer à de meilleures solutions. En témoignent des chiffres révélateurs. Dans le contexte de baisser l’offre globale de 9,7 millions de barils par jour, notre pays devra baisser sa production journalière de 240.000 barils/jour pour mai et juin, 193.000 barils entre juillet et décembre 2020 et 145.000 barils entre janvier 2021 et avril 2022. Avec une production de 1 million de barils/jour et une consommation domestique de 400,000 barils par jour, il restera 600.000 barils desquels il faut soustraire désormais ces coupes, ce qui entrainera un manque à gagner de 16 milliards de dollars sur le reste de l’année 2020. Notons que le ministre de l’énergie, Mohamed Arkab, a récemment indiqué que «le moment le plus difficile est derrière nous», précisant que «la situation du marché s’améliorera rapidement grâce à la reprise de la croissance économique et aux actions des pays de l’OPEP +».

Fouad Irnatene