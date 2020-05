Entreprises face à la crise dU Covid-19 : Les défis immédiats

La crise sanitaire qui sévit actuellement dans le pays frappe de plein fouet les entreprises, en particulier les PME.

Une situation qui affecte directement la trésorerie de ces entités, avec comme conséquences des difficultés à assurer les salaires des employés.

Par conséquent, les chefs d'entreprise vont devoir «répondre à des défis immédiats et engager les mesures nécessaires» pour alléger l’impact des impacts de cette crise. Une démarche qui doit s’articuler autour des 3 axes, à savoir «la gestion de leurs trésoreries, les mesures de soutien aux entreprises et une réorientation et une réorganisation du travail dans les entreprises», suggère le Dr. Slimane Asselah, maître de conférences des universités et enseignant-consultant.

Ainsi, «en ces moments de ralentissement économique mondial, un point d’attention doit être accordé, d’une part, à l’analyse des flux de trésorerie et d’autre part, à la prévision de la trésorerie» de l’entreprise. Parmi les premières actions à prévoir dans telle situation, il cite «l’analyse approfondie des différents flux et indicateurs clés afin de rapidement mettre en place plusieurs actions correctives».

Aussi, les postes à optimiser sont «les créances commerciales, la gestion des stocks, les dettes commerciales, les achats, les frais fixes, les investissements et les créances commerciales». L’entreprise gagnerait également à «analyser le secteur d’activité de ses clients afin de lister, d’une part, ceux qui seront le plus impactés à court terme par les répercussions économiques du Coronavirus et, d’autre part, les secteurs dont l’impact se fera moins sentir». L’accent doit être mis également sur «une gestion efficace des stocks, dans le but de limiter la valeur immobilisée représentée par ceux-ci» car «un stock trop important, c’est de l’argent qui dort inutilement». L’optimisation de la trésorerie «étant essentielle», le Dr. Slimane Asselah préconise «de réduire le stock afin d’en réduire la valeur» en prenant en compte le fait que «la chaîne d’approvisionnement peut être partiellement interrompue». Par conséquent, il est nécessaire de «trouver un équilibre pour établir une valeur de stock minimale et maintenir l’activité commerciale». D’autres actions sont à prévoir afin de «réduire les sorties de trésorerie trop élevées sur une période très courte afin de préserver la liquidité». Sur un autre plan, les entreprises doivent étudier leur plan d’investissement et négocier avec leurs banques «les meilleures solutions possibles» dans le sillage des mesures de soutien qui leurs sont consacrées par les pouvoirs publics.

En fait, une planification prudente et étudiée de la trésorerie en cette période de crise «permet d’être plus réactif» et contribue à en «optimiser le flux», souligne-t-il dans une contribution à la Caci. Pour conclure, le Dr. Asselah indique qu’«en période de crise, la gestion de la trésorerie est un élément clé de la gestion des risques». Par conséquent, il est impératif, selon lui, de «définir rapidement des actions concrètes et anticiper l’évolution possible de celles-ci selon différents scénarios qui permettront de surmonter plus facilement les difficultés rencontrées par l’entreprise».

D. Akila