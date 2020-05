Hassen Khelifati, PDG d’Alliance assurances : «besoin d’une nouvelle doctrine de réformes»

Entretien réalisé par : Akila Demmad

«Son chiffre d’affaires n’a pas cessé de progresser d’année en année, mais sa contribution à l’économie stagne avec moins de 1% du PIB. Par conséquent, il faut commencer et tracer des perspectives, car plus on tarde, plus la facture sera lourde et les conséquences néfastes», souligne le PDG d’Alliance Assurances, Hassen Khelifati. Entretien.

El Moudjahid : Le CNA vient de rendre public sa note de conjoncture au titre du quatrième trimestre de 2019. Que doit-on retenir de la structure de ce bilan et quels sont les défis qui en résultent ?

Hassen Khelifati : À la première lecture de cette note de conjoncture, nous constatons une croissance globale du marché estimée à 6,1 % par rapport à 2018 ; le secteur a donc clôturé l’exercice à plus de 152 milliards de DA. Nous notons, une croissance de 4,5 % soit 5,7 milliard de da pour la partie dommages, un retour à la croissance positive des assurances de personnes de plus de 12 % et un rebond significatif de la CCR sur le marché international de la réassurance, en acceptation internationale de plus de 34 %. Sur le volet sinistralité, les déclarations ont augmenté de plus de 20 % pour plus de 14 milliards DA, soit 3 fois la croissance du chiffre d’affaires dommages. Quant aux indemnisations, ce poste a enregistré une hausse de 10 %, soit 6,69 milliards de DA pour se situer autour de 73 milliards de DA et le stock de sinistres à payer(SAP) a augmenté de 3,4 % soit 2,66 milliards de plus. En résumé, entre les sinistres déclarés, les sinistres payés et les sinistres à payer, le montant global a crû de plus de 23 milliards de DA, alors que la production n’a crû que de 5,7 milliards de DA, soit 4 fois plus et cela depuis des années déjà. Cela veut dire que nous creusons un peu plus chaque jour le déficit par nos pratiques et nous détruisons de la valeur au lieu d’en créer.

La lecture des chiffres révèle une croissance des charges et des sinistres, plus rapide et plus importante que celle du chiffre d’affaires. Il faut dire que la croissance a été tirée principalement par le marché «automobiles neuves», qui était en plein boom à la fin 2018/début 2019, après l’entrée en production de plusieurs unités de montage ainsi que les différents projets en construction qui ont créé une nouvelle dynamique. Si nous considérons que toute croissance positive pour le marché est une bonne chose, néanmoins nous regrettons les pratiques nocives du dumping et de bradage des prix qui crée des distorsions sur le marché, un déséquilibre structurel des finances des compagnies et creuse à moyen terme, un déficit qui sera certainement insurmontable. Nous pouvons éviter cela par une régulation plus ferme du marché et une égalité de traitement des compagnies par l’adoption des règles universelles de fonctionnement, somme toute normales dans un marché des assurances moderne et tourné vers l’avenir. Effectivement le bilan du secteur affiche une croissance positive mais elle reste molle et tirée essentiellement par l’activité montage de véhicules qui injectait un chiffre d’affaires supplémentaire.

On aurait pu faire beaucoup mieux si les pratiques de dumping n’étaient pas persistantes sur le marché, neutralisant toute injection supplémentaire de chiffre d’affaires sur le marché. Les défis que nous devons relever tournent autour de l’engagement de réformes structurelles profondes et irréversibles, la mise en place d’une autorité de régulation indépendante et l’adoption de règles de fonctionnement universellement admises notamment en termes de tarification. Il faut bannir la vente à crédit qui risque de compromettre non seulement l’équilibre financier des compagnies et même leur viabilité et leur survie future. Une bizarrerie réglementaire bien algérienne. La règle mondialement admise est «no pay, no cover», -pas de paiement de la prime d’assurances, pas de couverture acquise-, mais chez nous, vous pouvez être indemnisés même si vous n’avez pas payé vos primes d’assurances. En effet, les contentieux et créances douteuses s’accumulent et un nouveau phénomène fait son apparition, c’est la consommation des contrats d’assurances en laissant des ardoises énormes.



La contribution de l'activité assurantielle dans le PIB du pays demeure encore marginale, pour ne pas dire insignifiante. Quels sont les facteurs qui concourent à cette contre-performance ?

Sur ce volet, nous restons à la traîne et nous n’arrivons pas à casser le plafond de verre qui limite la contribution du secteur à moins de 1 % du PIB, alors que dans le voisinage immédiat, il dépasse largement les 3 à 5 %. Cela est lié à plusieurs facteurs bloquants dont la cause principale est la structure du marché elle-même car plus des 2/3 sont détenus par les entreprises publiques d’assurances. Et de plus, il faut noter l’absence de réformes sérieuses, concertées, profondes et irréversibles constatées depuis des années à laquelle il faut ajouter certains phénomènes récurrents comme la pratique courante du dumping, la vente à prix cassés (qui détruit la valeur et tire le marché vers le bas), la discrimination ainsi que la concentration de la concurrence sur les tarifs et des meilleures conditions de paiement au détriment de la santé financière et des équilibres financiers. Il y a un manque d’implication flagrant de la part de tous les acteurs, non seulement pour réguler, mais aussi pour faire veiller à l’application stricte des textes et au respect des engagements. Afin d’augmenter notre participation au PIB, moderniser notre secteur et innover sur les produits et services, il nous faut engager des réformes rapides et structurelles, notamment la mise en place d’une Autorité de régulation indépendante, l’assurance de l’application des règles de solvabilité par tous et cela régulièrement, mettre un terme à la guerre des tarifs et nous assurer des capacités de tout un chacun à faire face à ses engagements financiers envers ses assurés et des tiers. Lorsque nous réussirons à sortir de cet engrenage, que les règles deviendront claires et l’arbitrage indépendant, je suis sûr que nous allons rattraper le retard très rapidement et que pourrons construire un marché qui pourra rivaliser avec les meilleurs marchés de la sous-région».



En toute objectivité, les conditions sont-elles réunies aujourd’hui pour justement aider les compagnies d’assurances à opérer cette offensive en direction du marché et du client, à consolider leurs moyens de collecte de l'épargne, et à promouvoir les capacités concurrentielles et de diversification de l'industrie des assurances?

Malheureusement je ne crois pas aujourd’hui que toutes les conditions soient réunies, non seulement dans la structure du marché et ses règles de fonctionnement et de régulation comme expliqué plus haut, et même l’environnement numérique n’est pas encore adapté pour digitaliser totalement et créer des produits et services à forte valeur ajoutée pour le client et promouvoir l’épargne. Nous avons besoin d’une nouvelle doctrine de réformes sur la non-discrimination public/privé, l’égalité de traitement, une autorité de régulation indépendante, une refonte profonde et irréversible des textes réglementaires et revenir aux pratiques universelles de l’assurance. Tout changement profond et structurel fait peur et nous préconisons la mise en place de phases transitoires et graduelles afin d’en garantir le succès. Néanmoins il faut commencer et tracer des perspectives car plus on tarde, plus la facture sera lourde et les conséquences néfastes.



L’assurance islamique Takaful a fait son introduction en Algérie. L’année 2020 devrait être celle de l’implémentation de ce produit. Quel sera son apport pour le portefeuille du secteur ?

Une chose est certaine, il y a une demande réelle de la part d’une certaine frange de la société dont les convictions religieuses interdisent la souscription des assurances sous leur forme actuelle et qu’il fallait satisfaire afin de ratisser large et toucher toutes les catégories de notre société que ce soit sur le plan financier, bancaire ou assurantiel. L’essentiel est de ne pas laisser des clients en marge et capter le maximum de clientèle pour leur donner de la flexibilité. L’introduction de la finance islamique en Algérie, que ce soit dans le secteur bancaire ou le secteur des assurances, est une très bonne chose mais à mon avis, cela ne va pas constituer le boom immédiat attendu car les clients vont être méfiants et se donneront le temps pour voir venir et comprendre les mécanismes. Il y aura surement un effet de mode et de curiosité mais c’est la pratique sur le terrain qui va définir la suite. Pour le secteur des assurances, l’initiative est bonne, toutefois, il reste des points à éclaircir pour être vraiment conformes :

- Est-ce que le marché va offrir des produits de placements acceptés par l’Autorité de régulation qui ne produisent pas d’intérêts et qui vont remplacer les bons de trésor actuels et les dépôts à terme lesquels constituent le cœur de la garantie pour les engagements des compagnies ?

- Est ce que les compagnies Takaful vont accepter de partager leurs bénéfices à la fin de chaque exercice avec l’ensemble de leurs assurés sociétaires selon les critères de bonne sinistralité comme c’est le cas ailleurs ?

L’avenir nous le dira. Quant à l’apport du portefeuille, de mon humble avis, ça se fera graduellement et les compagnies s’adapteront et vont tenter d’innover avec de nouvelles offres qu’elles développeront avec le temps mais il ne faudra pas s’attendre à un boom dès son application !



L’activité assurantielle, qui n’est pas en reste de l’ensemble de l’économie du pays, est appelée à faire face aux conséquences de la crise sanitaire lié à la pandémie de Covid-19. Une perspective qui induira, à coup sûr, des vulnérabilités supplémentaires mais aussi de nouveaux défis auxquels devra réagir le secteur par des réponses appropriées. Quels sont ces défis et pensez-vous être en mesure de faire face à cette épreuve ?

Les conséquences économiques de cette crise sanitaire couplée aux conséquences de la crise économique déjà présente depuis des années sans efforts réels de réformes seront énormes sur tous les secteurs. L’absence de réformes sérieuses, structurelles, profondes et irréversibles depuis des années a fragilisé le secteur et a laissé la place à des pratiques anticoncurrentielles qui vont aggraver la situation avec cette crise. La guerre des prix et la vente à crédit ainsi que l’accumulation des sinistres ont fait perdre aux compagnies des ressources énormes et ont dilapidé de la valeur pendant des années. Il y a un renoncement à la valeur au profit de pratiques anormales sur un marché sensé être réglementé et créateur de richesse et de valeur.

Nous allons regretter amèrement le fait de n’avoir pas pris les bonnes décisions au moment où il était plus facile d’assumer ces réformes car la croissance était là, alors que la fuite en avant se poursuivait ; ce sera difficile de faire des réformes sans casse. Nous ne voulons pas de réformes sélectives qui se feront au profit d’un secteur et au détriment d’un autre, avec la discrimination connue par le passé, car tout le monde est responsable de cette vulnérabilité et nous devons trouver les solutions justes pour sauver tout le monde et engager une phase transitoire et graduée pour sauver le secteur, mieux le réguler et mettre un terme aux pratiques non conventionnelles.

Nous pouvons bien sûr y faire face à conditions qu’il y ait de la sincérité dans la démarche pour amorcer des réformes, le bannissement de la discrimination entre le public et le privé car seule l’entreprise algérienne primera. Le débat devra être ouvert à tous, avec l’assurance d’une égalité dans le traitement. Les défis sont nombreux mais pas impossibles à réaliser si nous lançons, sans tarder, les réformes idoines avec l’installation d’une nouvelle Autorité de régulation indépendante et à équidistance entre tous les acteurs ; un conseil de la concurrence indépendant jouant pleinement son rôle d’arbitre indépendant. Il est primordial d’engager notre marché sur le chemin de la modernité, l’innovation, la concurrence loyale et la compétitivité non discriminatoire afin de tirer le meilleur de chacun. Le potentiel existe, les compétences existent, la vision existe, le marché existe, il suffit de changer de cap de façon définitive et nous pourrons relever le défi et sauver le secteur et notre économie.



L’Algérie figure parmi les pays les plus exposés au risque cybernétique. Les différentes statistiques le confirment. Toutefois, vous l’avouez vous-même, la demande client en cyber-assurance est timide, sinon inexistante». Comment expliquer cette réticence ?

Parmi les risques nouveaux liés au numérique et à la digitalisation de notre économie, figurent les risques d’attaques cybernétiques par le piratage des données, la prise en otage des entreprises ainsi que toutes autres vulnérabilités, bien que sur le plan institutionnel, l’Algérie s’est dotée de moyens de lutte pour contrer ce genre d’attaques et faire la prévention nécessaire afin de sécuriser les institutions de l’état et les sites stratégiques. Les entreprises doivent prendre conscience de ces risques et de leur vulnérabilité, elles doivent prendre non seulement les dispositions techniques et technologiques pour les contrer, mais aussi souscrire des contrats d’assurances qui peuvent les protéger et les aider à faire face aux conséquences économiques de cette nouvelle forme de menace. La responsabilité de l’entreprise peut être engagée à la suite d’une attaque cybernétique et les conséquences sur son business et vis à vis de tiers peuvent être importantes d’où la nécessité de se couvrir et anticiper les risques. À mon avis, la réticence à souscrire ce type de contrat est lié à la nouveauté du phénomène et sa méconnaissance, mais avec la multiplication des incidents et leur récurrence va pousser au développement de cette nouvelle branche à l’avenir car elle sera incontournable.



Le secteur a besoin d’une nouvelle génération de réformes pour permettre l’émergence d’un marché concurrentiel. Mais, vous en convenez, la problématique fondamentale est plutôt celle de la réforme du marché financier dans sa globalité. Selon vous, qu’est ce qui pourrait expliquer tout ce retard dans la mise en route de cette réforme dont on parle pourtant depuis plusieurs années ?

Comme nous l’avons toujours préconisé, l’Algérie a besoin de réformes structurelles, profondes et pérennes, et, sur le plan économique, la réforme du secteur financier est la mère des réformes car elle pourra structurer tout le reste. Les choix politiques des différents gouvernements ont privilégié la fuite en avant et la continuité dans la gestion et la distribution de la rente au détriment de la construction d’une vraie économie diversifiée, ouverte sur le monde avec un système bancaire modernisé et numérisé. La crise sanitaire du Covid-19 a tout dévoilé sur la fracture numérique et notre retard structurel, économiquement parlant, par rapport à la nouvelle économie et le E-commerce, ainsi que l’organisation obsolète de notre administration et de nos entreprises. L’état de l’architecture internet et son mauvais débit instable et loin des normes professionnelles universelles connues sont des facteurs bloquants et paralysants de toute évolution vers les nouvelles organisations modernes, le E-gouvernement, le E-administration, le E-commerce et tous les autres secteurs du nouveau monde. L’Algérie aurait pu profiter des années fastes passées pour sortir du piège de la rente et consacrer une partie de cette énorme manne pour pratiquer de vraies réformes et construire une économie et une administration moderne et numérique. Malheureusement, des choix politiques ont été faits et nous en sommes toujours au même point ! Nous espérons qu’après la crise du Covid-19, une réflexion sérieuse sera lancée et des décisions salutaires seront prises par le Président de la République et son gouvernement, afin de sortir notre pays définitivement de cette situation et engager l’avenir économique de notre nation sur des valeurs comme le savoir, la modernité, le numérique, la transparence, la liberté d’entreprendre et d’investir, la débureaucratisation, le mérite et la justice pour nous protéger contre les abus.



Les assurances se sont mises à la digitalisation pour optimiser la qualité de leurs prestations et mieux répondre ainsi aux besoins et attentes de la clientèle. Où en est le processus au sein de votre compagnie ?

Le processus de digitalisation est long et nous l’avons adopté depuis notre installation, nous rajoutons chaque année de nouvelles pierres à l’édifice afin de faciliter le fonctionnement de notre réseau, améliorer sans cesse l’expérience client, dégager du temps à nos collaborateurs et les délester des tâches administratives répétitives. Nous œuvrons également pour un meilleur contrôle à tous les niveaux avec l’installation de back-offices et une meilleure maîtrise du flux d’informations dont l’analyse fine nous permet de corriger ou prévenir tout abus ou dérives dans un seul objectif : satisfaire au mieux notre clientèle. Notre crédo est la quête perpétuelle d’amélioration de nos process, dans l’intérêt du business et de nos clients. Nous consacrons un budget annuel qui avoisine les 7 % de notre chiffres d’affaires à la digitalisation et à l’installation des équipements idoines, c’est notre plus gros budget. Ce qui dénote l’importance que nous accordons à ce volet malgré les difficultés récurrentes liées au débit internet que ce soit mobile ou filaire qui laisse grandement à désirer et qui ne nous facilite pas la tâche malgré les coûts financiers énormes induits, mais… nous faisons avec.



Alliance Assurances est connue pour investir dans l’innovation. Quels sont vos projections, à court terme ?

Nous continuons sur notre lancée, toujours axés sur l’innovation process, produits et services. Nous allons nous investir très prochainement plus significativement dans le E-paiement mais avec des innovations exclusives en Algérie et inédites. Nous avons décidé de sortir des sentiers battus et explorer de nouvelles façons de faire, plus innovantes et qui apportent de la valeur ajoutée à notre chère clientèle. Face à cette crise et à ses conséquences sur le marché des assurances en Algérie, nous sommes résolus à relever les défis et à ne pas baisser les bras mais surtout, à trouver des pistes et moyens pour nous en sortir et offrir à nos assurés les meilleurs services aux meilleurs tarifs. Notre souhait et engagement profonds sont de transformer cette crise et ses difficultés induites en opportunités pour rebondir.

A. D.