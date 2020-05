Biodiversité : Réapparition du guépard du Sahara après 10 ans d’absence

Le guépard saharien a fait sa réapparition dans le Sahara algérien après une décennie d'absence, selon l'annonce faite par le directeur du projet des Parcs culturels algériens PPCA, Saleh Amokrane, lors de son intervention à la téléconférence portant le thème «Patrimoine naturel et culturel des parcs culturels algériens ; diversité et authenticité», précisant que cette espèce, originaire du désert du Sahara et du Sahel, figure sur la liste rouge des espèces menacées d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), à fait sa réapparition dans la région de Tamanrasset.

«Ce félin avait disparu depuis plus de dix ans. Il a été observé récemment par les équipes scientifiques de recherche de l'Office du parc culturel de l'Ahaggar (Onpca), à 2.000 km au sud d'Alger, a précisé le responsable du projet des parcs, Salah Amokrane, rappelant que sa première apparition était en 1999, tandis que la première photo de cet animal a été prise en 2004.

M. Amokrane s'exprimait à l'occasion de la présentation d'un court métrage documentaire sur les missions de recherche scientifique et les images du guépard prises dans l'Atakor, au cœur du parc de l'Ahaggar, le deuxième plus grand parc national d'Algérie. «Nous avons procédé à la réactualisation de la carte des observations, en raison que chaque nouvelle découverte nécessite une réadaptation» explique-t-il. Selon M. Amokrane, l’Algérie dispose actuellement des listes des espèces réactualisée, que ce soit pour les richesses animales ou floristiques. «C'est un travail qui est fait pour la première fois au ministère de la Culture. Il nous permet de donner des chiffres sur le patrimoine, parc par parc, synthétisé dans des études par rapport aux espèces recensées et aux espèces menacées», à t-il indiqué.

Kafia Ait Allouache