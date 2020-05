Grand angle : à quand le bout du tunnel ?

Le conflit libyen est-il dans sa dernière phase ? Les signaux émis depuis quelques jours donnent à croire que le bout du tunnel est pour bientôt. Le retrait des éléments de l’agence privée russe Wagner qui apportaient un précieux appui militaire aux forces de l’Armée nationale libyenne de Khalifa Haftar est ainsi un évènement très significatif du sens dans lequel semble évoluer le conflit. D’autant qu’il vient se greffer aux nombreuses déclarations enregistrées ces derniers jours et dans lesquelles les dirigeants des principales puissances mondiales et régionales disent leur rejet de l’option militaire et réaffirment la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu durable, tout en œuvrant à la relance du processus politique sous l’égide de l’ONU. Le départ de ces mercenaires peut ainsi marquer un tournant du fait qu’il obligera sans nul doute Haftar à abandonner définitivement l’espoir de conquérir Tripoli, et, partant, de prendre le pouvoir par les armes. Déjà plusieurs des positions et villes stratégiques occupées par son armée ont été reprises par les forces du gouvernement d’union nationale. Ces revers enregistrés depuis des semaines sur le terrain le mettent en mauvaise posture et ne manqueront pas d’obliger ses parrains à revoir leurs plans. L’ambassadeur américain, Richard Norland, avait du reste récemment déclaré que «Haftar doit savoir que son influence se réduit jour après jour à mesure que les confrontations se poursuivent». Une déclaration suivie d’appels à une désescalade militaire rapide et à la reprise du dialogue interlibyen. «Nous devons revenir autour d’une table afin de trouver une solution politique aussitôt que possible», affirme la Turquie. Les protagonistes vont-ils pour autant délaisser l’affrontement militaire pour s’engager sur la voie du dialogue? Pour le gouvernement d’Union nationale reconnu par la communauté internationale, c’est à Haftar de faire le premier pas. Au regard des derniers développements, va-t-il se plier à cette demande et changer sa stratégie? Il est pour le moins difficile de l’affirmer, car selon le ministre libyen de l’Intérieur, la Russie a livré à Khalifa Haftar des avions de combat. Mardi dernier devant le Conseil, la représentante spéciale par intérim et cheffe de la mission d’appui des Nations unies pour la Libye (Manul) avait déclaré que «la seule conclusion que nous pouvons tirer aujourd’hui en Libye est que cette guerre va s’intensifier, s’élargir et s’approfondir avec des conséquences dévastatrices pour le peuple libyen». Mais, avait-elle plaidé, «ne laissez pas glisser la Libye». Sa demande trouvera-t-elle un écho favorable, car le problème en Libye, c’est que «lorsqu’on croit avoir touché le fond, l’on arrive toujours, on ne sait comment, à de nouveaux abysses de violence, d’insensibilité et d’impunité», avait regretté la cheffe de la Manul par intérim.

Nadia K.