Attentat dans le sud de la Libye : Le retour de Daesh

L'Etat islamique a déclaré lundi qu'il était derrière une explosion dans une petite ville du sud de la Libye samedi, la première attaque du groupe militant dans le pays depuis au moins un an. L'explosion a visé un point de sécurité à l'entrée de Taraghin, à 780 km au sud de Tripoli, mais n'a fait aucun blessé, a déclaré un habitant. Un commandant militaire local, Abdesselam Shanqala, a déclaré que les explosifs avaient été dissimulés dans un véhicule appartenant à l'Armée nationale libyenne (LNA) basée à l'est et qu'il n'y avait pas eu de victime.

Une source militaire de l'ANL a déclaré que l'État islamique devenait plus actif dans le sud après l'arrestation de l'un de ses commandants. La dernière attaque de Daesh en Libye remonte à mai 2019 contre un pipeline dans le sud. Le groupe est devenu actif en Libye après les troubles qui ont suivi le renversement de Mouammar Kadhafi en 2011, et il a pris le contrôle de la ville côtière de Syrte en 2015 mais l'a perdu fin 2016 au profit des forces locales soutenues par des frappes aériennes américaines.