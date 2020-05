Son nom reste intimement lié à l’Aïd-el-fitr

Chanteur et musicien du style gharnati et hawzi tlemcénien, genres classiques traditionnels de la musique algérienne, Abdelkrim Dali, né le 21 novembre 1914 à Tlemcen, est un instrumentiste polyvalent qui joue indifféremment le rebab et le oud.

Issu d’une famille de mélomanes tlemcénienne d’origine kouloughli, ce fils unique a un goût pour la musique qui s’est développé au contact des maîtres Omar Bakhchi, M’hammed Sari, Abdessalam Bensari, Yahia Bendali, Boudalfa, Mustapha Brixi et El Yaho Bensaïd. Il intègre les orchestres de Cheikh Larbi Bensari et Cheikha Tetma, ce qui va le faire connaître à tous les férus de musique andalouse.

En 1938, il fait une grande tournée en Algérie, et l’année suivante en France. En 1940, il participe au lancement de Radio-Alger dont il intégra définitivement l'orchestre comme joueur de luth (oud) en 1952. Ce qui le fit venir à Alger avec sa famille. Après l'indépendance du pays, il participe à toutes les semaines culturelles algériennes dans les pays arabes ou en Europe et on lui attribue une chaire au Conservatoire d’Alger. En 1971, il est conseiller à l’Institut national de musique, spécialiste de musique arabo-andalouse.

Il enregistre toutes les noubas selon la tradition tlemcénienne. Il effectue le pèlerinage à La Mecque et compose un grand poème symphonique intitulé Rihla Hidjazia, œuvre qui représente le couronnement d'une longue carrière au service de la musique andalouse. Personnalité simple et doté d'une grande générosité, on retient de cet homme un grand talent, une tessiture vocale d'une grande clarté, capable aussi de chanter sans micro. Venant de Tlemcen, vivant à Alger, il a su allier les deux styles de la musique andalouse qui sont le gharnati de Tlemcen et le san’â d'Alger. C'est sur le rythme de sa chanson Mezzyanou nhar el youm Saha Aidekoum que les Algériens fêtent l’Aïd El-Kébir et l’Aïd El-Fitr.

L’interprète des deux chansons fétiches, Saha aïdkoum et Brahim Elkhalil est décédé à Alger un 21 février 1978.

Sihem Oubraham