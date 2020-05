Sétif : 150.000 bavettes distribuées

Le chef de l’exécutif, accompagné des responsables du mouvement associatif et autres organismes tels que ceux de la Sûreté et de l’Ecoset, qui reçurent eux aussi à l’occasion d’importants quotas de bavettes a choisi cette proximité pour se rapprocher, s’entretenir et sensibiliser davantage les citoyens sur l’importance d’une telle opération destinée à juguler la propagation du Coronavirus.

Une adhésion d’autant plus consolidée par le choix des espaces tels que l’Esplanade de la Grande poste ou le marché de la cité des 1014 logements ou d’autres espaces commerciaux, connus pour accueillir un public nombreux et où cette opération distribution de bavettes a été marquée au premier abord par les résultats attendus, voire une prise de conscience collective des habitants de la cité de Aïn Fouara.

L'opération s’est poursuivie durant les jours de l’Aid et a déjà permis de distribuer gratuitement plus de 150 000 bavettes.

«Je crois que la population à saisi l’importance du port de ces bavettes et de tous ces gestes barrières de prévention et cela ne peut être que de bon augure», relève-t-on.

F. Zoghbi