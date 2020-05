Dans la lucarne : Des propositions mais.... 

Les compétitions africaines aussi bien au niveau des clubs que des équipes nationales qui étaient programmés au mois de mars dernier ont été reportées. Le Coronavirus en a décidé ainsi. C'est à dire qu'il faut donner le primat à la santé de tout le monde et notamment des footballeurs. Ces derniers comme on le sait, les premiers concernés. Tous leurs plans ont été remis en cause même les éliminatoires du mondial Qatari ont été remis du fait que l'un ne va pas sans l'autre. Par conséquent, ni le président de la FIFA, Giano Infantino, que celui de la CAF, Ahmed Ahmed, ne pourraient que constater les dégâts. Car, il s'agit d'une conjoncture qui a mis toutes les fédérations sportives presque en hibernation. Avec l'amélioration, assez remarqué, de la pandémie comme le montre l'amorce du déconfinement dans beaucoup de pays européens qui avaient pourtant souffert de ce virus «implacable», et mortel, expliquent qu'un retour à la compétition et aux éliminatoires de la CAN est tout à fait du domaine du possible. C'est du moins l'objectif motivant la réunion de cinq directeurs généraux africains dont l'Algérie, le Cameroun, le Sénégal, la Guinée et le Mali. De se pencher sur les propositions qui peuvent aboutir à des propositions qu'il faut soumettre à la présidence de la CAF dans l'éventualité d'un retour qui serait bénéfique pour tout le monde parmi les propositions, on avance un système en play-off qui pourrait faire avancer les choses et réduire le temps. S'il est appliqué, on pourra gagner du temps. Ce n'est pas encore acquis, mais...

Hamid Gharbi