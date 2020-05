ES Sétif : l’entraîneur Kouki réitère son souhait de rester

L'entraîneur tunisien de l’ES Sétif, Nabil Kouki, a réitéré son souhait de rester au club des hauts plateaux pour une autre saison, malgré les contacts qu’il a eus de plusieurs équipes tunisiennes et du Golfe.

Dans un entretien au site «Kooora», le technicien tunisien a confirmé avoir discuté avec le directeur général du club, Fahd Halfaya, à l’approche de l’expiration de son contrat en juin, ne cachant pas son sentiment de bien-être à Sétif. «J’ai eu une discussion avec M. Halfaya sur l'après-juin. Je lui ai signifié mon souhait de renouveler mon contrat avec l’ESS où je me sens bien et où j’ai pu réaliser de bons résultats, malgré des sollicitations de Tunisie et de pays du Golfe», a déclaré Kouki à «Kooora».

Le technicien de 50 ans a, par ailleurs, révélé que son objectif à moyen terme est de prendre en main la sélection nationale tunisienne : «Je suis un entraîneur très ambitieux. Je veux de ce fait entraîner la sélection nationale de mon pays. C’est un rêve pour moi». Kouki, qui a rejoint Sétif au mois d'octobre dernier, est parvenu à redresser la barre en championnat en permettant à son équipe de réaliser une remontée spectaculaire au classement, atteignant la seconde place après 22 journées disputées. En Coupe d’Algérie, l’ESS est toujours en course pour se qualifier au dernier carré.