Non-respect du confinement durant l'Aid : Procédures judiciaires contre plus de 5300 personnes (DGSN)

Le chef de la cellule de communication à la DGSN, le Commissaire divisionnaire , Amar Laroum a indiqué dans un communiqué , que durant cette période, les services de police ont procédé au contrôle de 9698personnes et de 5440véhicules. «Ces opérations se sont soldées par l’établissement de procédures judiciaires contre 5319 personnes et la mise en fourrière de 1647 véhicules et 602 motocycles, pour non-respect des consignes de confinement sanitaire», a-t-il dit. Parmi les réfractaires, 25 ont été interpellés pour rassemblement de plus de deux personnes et 3.27 autres pour non-respect de la distanciation sociale.

Neila B / Redaction Web