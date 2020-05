Constantine : Hakim Dekkar se porte bien

La réalité a fini par rejoindre la fiction pour Hakim Dekkar qui, dans sa dernière production passée sur l’ENTV durant la deuxième moitié du ramadan, campait le personnage d’un expatrié de retour d’Italie, mis en quarantaine au niveau d’un hôtel de la ville. C’est au service des maladies infectieuses du centre hospitalo-universitaire Benbadis que se trouve désormais l’artiste connu pour ses rôles sur les planches et à la télévision, et actuel élu à l’APC de Constantine. Selon des sources médicales, Dekkar se porte bien. D’ailleurs, les téléspectateurs ont pu le voir faisant de grands signes de la main à partir du balcon de la chambre dans laquelle il est pris en charge, et ce en direction de la délégation officielle qui s’était rendue au CHUC à l’occasion de l’Aïd. Pour rappel, le comédien constantinois, connu pour son monologue «Khabbat Kraoû» ainsi que pour avoir longuement incarné le personnage folklorique de Djeha, a pris part, dès le début de la pandémie, de même que ses pairs du théâtre régional de Constantine, à une campagne de sensibilisation et de prévention contre la propagation de la maladie en Algérie.

I. B.