Projet de loi de finances complémentaire pour 2020 : L’APN entame le débat aujourd’hui

Les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) entameront, aujourd’hui, les séances consacrées au débat du projet de loi de finances complémentaire (PLFC 2020), tandis que le vote est fixé à dimanche 31 mai 2020, a indiqué, samedi, l'APN dans un communiqué. «L'APN reprendra ses travaux en plénières mardi 26 mai jusqu'à dimanche 31 mai 2020 pour débattre et voter le PLFC 2020», a précisé la même source. Selon le calendrier des plénières, le PLFC 2020 sera présenté par le représentant du gouvernement mardi 26 mai 2020 à 14h30, en sus de la présentation du rapport de la Commission des finances et du budget sur le projet de loi. Suite à quoi, le débat sera ouvert aux députés en plénière. Le débat général se poursuivra demain à 9h, avant d'écouter les réponses du représentant du gouvernement aux préoccupations des députés. Toutefois, la séance consacrée au vote du PLFC 2020 est prévue dimanche 31 mai dans la matinée, à l'issue de la validation de la qualité de membre d'un nouveau député par la Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés, a indiqué le communiqué.

La Commission des finances et du budget de l'APN avait consacré, au cours de la semaine passée, plusieurs séances pour l'examen du PLFC 2020 ainsi qu'à l'exposé présenté par le ministre des Finances Abderahmane Raouya.