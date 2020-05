Message du président Tebboune à la nation : Le défi sera relevé

Après un mois de jeûne, d’endurance et d’abstinence, le peuple algérien célèbre l’Aïd-el-Fitr dans une conjoncture inédite, fortement impactée par les retombées d’une baisse brutale des cours de pétrole et par les effets néfastes d’une crise sanitaire planétaire sans précédent.

Une fête célébrée dans la tristesse de la disparation d’êtres chers, victimes du coronavirus. C’est incontestablement une épreuve pénible mais pas insurmontable. Une conjoncture qui intime l’obligation de faire prévaloir les valeurs d’entraide et de solidarité nationale, de patience mais, surtout, de s’en tenir scrupuleusement aux orientations des autorités sanitaires. Dans son message traditionnel de vœux à la nation, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s’est montré extrêmement sensible à l’égard des difficultés qui se posent à beaucoup de nos concitoyens, conscient qu’il y a, parmi eux, des gens contraints d’abandonner momentanément leur travail, ceux qui sont inquiets pour les études de leurs enfants, des malades chroniques et des personnes qui ne supportent pas ou difficilement le confinement sanitaire. Mais c’est le prix à payer pour voir le bout du tunnel. Un défi qui sera relevé par la nation, qui ne ménagera ni ses efforts ni ses ressources matérielles et humaines. Ce qui lui a permis, jusqu’à présent, de faire face à la pandémie avec efficacité. A ce propos, le secteur de la santé, qui est au premier rang dans un front de lutte particulièrement crucial, ne cesse de fournir une énergie exemplaire. Le chef de l’Etat lui a exprimé son plein soutien et sa gratitude pour les sacrifices consentis. Il a réaffirmé sa détermination à rester entièrement concentré sur la riposte à la Covid-19, sur ce qui compte vraiment : la vie des citoyens qui est au-dessus de toute considération. «Une préoccupation majeure, quel qu’en soit le coût pour le Trésor public», a-t-il écrit. La mission et l’engagement de l’Etat sont, avant tout, la protection du peuple. A cet effet, l’Algérie mobilise des efforts considérables et des investissements significatifs pour améliorer ses capacités face à l’épidémie. Il n’est pas question de voir tous ces efforts compromis par une quelconque négligence.

M. Abdelmadjid Tebboune a mis l’accent sur la persistance d’un haut degré de vigilance, souligné l’esprit de responsabilité collective devant prévaloir pour garantir la sécurité de tous. Il a réitéré sa volonté de redynamiser une économie qui soit diversifiée, affranchie d’un système de rentes qui génère des richesses illusoires. «Notre pays doit rendre au travail ses lettres de noblesse ; c'est pourquoi nous sommes appelés à retrousser nos manches, à laisser éclore nos capacités», avait-il souligné dans son dernier message aux travailleurs. Ce devoir d’émancipation n’est pas hors de portée.

Le pays possède les atouts nécessaires qui lui permettront d’éliminer les obstacles qui ont freiné son évolution, hypothéqué ses chances de pouvoir occuper la place qui lui convient dans un monde en pleine mutation. Les talents et les compétences scientifiques et techniques ne demandent qu’à être mobilisés. Le chef de l’Etat peut compter sur les forces les plus efficaces et les plus déterminées pour concrétiser cette ambition.

M. Bouraib