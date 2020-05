Développement des compétences numériques : Un programme allemand forme une trentaine de jeunes algériens

Une trentaine de jeunes Algériens ont été formés dans le cadre d’un programme de développement des compétences numériques, initié par la société technologique allemande SAP et l'agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ) en partenariat avec l'Agence nationale pour la promotion et le développement des parcs technologiques (ANPT), a indiqué samedi dernier SAP dans un communiqué.

Baptisée «SAP Young Professional Program», cette initiative de formation public-privé a pour objectif principal de «développer les compétences numériques et de créer des opportunités de travail durables pour la jeunesse algérienne tout en soutenant la transformation numérique des organisations en Algérie avec des talents qualifiés», explique la même source.

Il s’agit d’une première promotion de 27 diplômés qui ont pu durant leur formation gratuite de trois mois, développer leurs connaissances fonctionnelles et techniques, découvrir les dernières innovations et outils permettant de contribuer à conduire la transformation numérique du pays.

Une deuxième promotion de 27 élèves également, vient de commencer sa formation, selon le communiqué précisant que le programme SAP YPP cible les diplômés brillants des universités en recherche d’emploi et/ou sous-employés.

Après la réussite de leur programme de formation, les diplômés peuvent saisir les opportunités d'emploi sur le marché algérien, définies par SAP auprès de ses clients et partenaires.

Les deux promotions du programme SAP Young Professional en Algérie font partie d'une collaboration internationale entre SAP et l’agence GIZ dans le but de créer 450 emplois pour le personnel hautement qualifié dans le secteur informatique dans dix pays africains et sur trois ans.

Ce projet de coopération fait partie de l'initiative spéciale «Formation et création d'emplois» et du programme «develoPPP.de» que la GIZ met en œuvre pour le compte du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

«La pandémie Covid-19 souligne une nouvelle fois la nécessité d'accélérer le développement des compétences numériques dans un monde de plus en plus digitalisé», a souligné le directeur pour l'Afrique à SAP, Frédéric Alran, cité dans le communiqué.

D'ici 2030, plus de 230 millions d'emplois nécessiteront des compétences numériques en Afrique selon les données de la Société financière internationale (SFI, Banque mondiale), rappelle le communiqué estimant que ces chiffres devraient augmenter, compte tenu de la situation actuelle autour de la pandémie de Covid-19 qui impose un accroissement significatif de la demande d'outils et de processus numériques.