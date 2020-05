Mostaganem : Rendement record de la récolte de pommes de terre de saison

La wilaya de Mostaganem a enregistré au cours de la campagne de récolte de pommes de terre de saison cette année un rendement record, dépassant les prévisions, a-t-on appris auprès de la direction de wilaya des services agricoles. Le bilan, présenté par le service d’organisation de la production et apport technique de la DSA, démontre que le rendement enregistré depuis le début de la campagne de récolte fin mars dernier s'élève à 355 quintaux à l'hectare, ce qui dépasse le rendement prévu de la campagne de plantation (340 quintaux à l'hectare). Certaines zones productives, notamment dans les communes d'Achaacha et de Khadra dans les plaines orientales de la wilaya de Mostaganem, ont connu des rendements d'environ 400 quintaux par hectare, selon la même source. A ce jour, la production de Mostaganem a dépassé 3,177 millions de quintaux de pommes de terre de saison destinés à la consommation et 67.000 q de semences de pommes de terre, alors que la campagne de récolte a atteint respectivement 80 et 50% au cours des deux derniers mois. Une superficie de 8.950 ha a été récoltée sur un total de 11.260 ha dédiés à la pomme de terre de consommation et une superficie de 280 ha sur un total de 532,5 ha pour les semences. Les prévisions de la fin de la campagne en juin, tablent sur une production dépassant les 4 millions de quintaux, a-t-on ajouté.

Pour rappel, la production de pommes de terre à Mostaganem a atteint l’année dernière 5,2 millions de quintaux grâce aux trois campagnes agricoles (de saison, précoce et d’arrière-saison), avec le pic de récolte enregistré au cours du deuxième trimestre de 2019, avec plus de 3,6 millions de quintaux.