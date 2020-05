Filière avicole : Vers une meilleure organisation

Les cartes professionnelles seront distribuées aux professionnels de la filière avicole avant la fin de l'année en cours, et ce dans le but d'organiser cette activité, qui compte aujourd'hui plus de 20.000 éleveurs, dont 80% exercent de manière informelle, selon les chiffres de l'ANCA.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural veut organiser cette activité à travers l'élaboration d'un cahier des charges qui sera signé après Aid El-Fitr, pour entrer en vigueur le mois d'octobre prochain.

Les cartes professionnelles seront attribuées aux différents acteurs de la filière avicole, des éleveurs de poussins, des producteurs d'aliments pour volailles, des abattoirs, en plus des propriétaires d'entrepôts. Le but est de définir tout le processus de production et à contrôler les opérations d'approvisionnement.

Contacté par nos soins, le président du Conseil interprofessionnel de la filière avicole (CNIFA), Moumen Kelli, a révélé que des contacts sont en cours avec tous les présidents des chambres agricoles à travers le territoire national, pour lancer une vaste opération de recensement de tous les opérateurs de l'activité avicole et de production de viande blanche. Les données collectées seront envoyées au conseil interprofessionnel qui, à son tour, enverra ses équipes sur le terrain pour sensibiliser les professionnels à l'importance d'organiser leurs activités, et d'exposer les problèmes administratifs et financiers auxquels ils font face afin de proposer des solutions leur permettant de bénéficier de registres du commerce et d'un accompagnement financier pour moderniser leurs activités.

Concernant la méthode qui sera utilisée pour distribuer les cartes professionnelles, Moumen Kelli a affirmé que le Conseil possède des modèles de cartes professionnelles qui seront distribués à tous les professionnels. Il a souligné avoir opté pour des cartes numériques qui portent des puces contenant toutes les données relatives au professionnel.

Quant aux professionnels qui exercent de façon informelle, qui contribuent à l'approvisionnement du marché en viande blanche avec plus de 70%, notre interlocuteur a souligné que la numérisation du secteur mettrait définitivement un terme à toute activité informelle dans ce domaine.

L'opération de numérisation concerne, selon notre interlocuteur, tous les opérateurs et acteurs du domaine, à commencer par les producteurs de poussins, des fourrages, les travailleurs des abattoirs, ainsi que les stocks.

Ce qui permettrait au CNIFA de préparer une cartographie précise du processus de production et identifier les carences en cas de perturbations de la production et de l'approvisionnement.

Le président du CNIFA a rappelé l'expérience du Conseil professionnel de la wilaya de Constantine, dans le domaine de la numérisation qui a réussi l'année précédente à délivrer des cartes professionnelles à plus de 1.800 professionnels de la wilaya. Cette expérience sera généralisée, selon M. Kelli, à toutes les wilayas en coordination avec les chambres et les services agricoles locaux.

En ce qui concerne la période fixée pour l’exécution de l'opération de recensement et de distribution des cartes professionnelles, il a expliqué que la question est tributaire de l'efficacité de la coordination entre les Conseils locaux, les professionnels et les chambres agricoles des wilayas, rappelant que le ministre de l'Agriculture avait donné des instructions à tous ses services, afin de concrétiser le projet le plus tôt possible.

Dans ce contexte, notre interlocuteur ajoute que plusieurs sorties sur le terrain seront organisées pour approcher les professionnels et proposer des solutions pratiques à leurs problèmes, tout en les exhortant à se conformer à toutes les lois et réglementations relatives à la modernisation et au développement de l'activité de production de volaille et de viande blanche.

Le représentant des professionnels de la filière avicole a révélé que le cahier des charges relatif au développement et la modernisation de la filière et dont le contenu sera officiellement mis en œuvre à partir du mois d'octobre prochain, sera signé, juste après Aid-El-Fitr.

Evoquant par ailleurs les raisons de l'augmentation du prix de la viande blanche ces deux dernières semaines, Kelli a indiqué que le Conseil avait prévenu auparavant que cette hausse aura lieu à cause du retard dans l'acquisition des poussins par les aviculteurs suite à l'effondrement des prix de la viande blanche avant le Ramadan.

Il a expliqué que durant cette période, il a été décidé en coordination avec le ministère, de stocker l'excédent de la production, estimé à 160.000 quintaux, soulignant que ces quantités ont été mises sur le marché depuis la fin de la semaine dernière pour stabiliser le prix, en attendant l'arrivée de nouvelles quantités de viande blanche.

Salima Ettouahria