Hôpital de Ben Aknoun : Protection maximale pour le personnel

Le service des urgences orthopédiques de l’hôpital Ben Aknoun ne désemplit pas. De nombreux patients et blessés sont accueillis au niveau de ce service, qui n’a pas failli à sa mission en ces temps de crise sanitaire.

Les personnels médical et soignant traitent quotidiennement plusieurs cas : fractures, entorses et déchirures musculaires.

Certains malades pourraient être porteurs du virus, ce qui pourrait causer d’énormes préjudices et au personnel médical et aux autres malades habitués à se rendre au même hôpital pour recevoir les soins.

Pour le professeur Lyes Aït El-Hadj, chef de l’unité des urgences du service orthopédie et de traumatologie de l’hôpital, «des patients victimes d’accidents nous cachent leur contamination par le nouveau Coronavirus, ce qui rend notre activité plus que dangereuse».

Selon le même professeur, prendre en charge la maladie en connaissance de cause dans des services dédiés au Covid-19 conduit les médecins et les infirmiers et tous ceux qui sont proches de ces services à se protéger.

Le médecin reproche à certains malades une telle attitude qui risque de causer de grands problèmes sanitaires au sein même de son service. L’activité en continu de ce service a fait que le nombre de patients a connu une hausse sensible. «Pour nous, il n’a jamais été question de ne pas activer durant la crise sanitaire.

Au contraire, on est là pour accomplir notre mission dans les règles de l’art», ajoute le Pr Lyes Aït El-Hadj. L’unité, un service névralgique de l’EHS de Ben Aknoun, a toujours été en activité et n’a pas connu de répit, malgré la crise sanitaire, et elle est ouverte également les deux jours de l’Aïd-el-Fitr. Il ajoute que de nombreux patients victimes de fractures et coupures avec des objets contondants au niveau des nerfs ont été pris en charge, au même titre que de nombreux patients de la wilaya de Blida, victimes d’accidents qui ont été transférés vers l’EHS et y ont été opérés.

Par ailleurs, selon une source proche du Centre national de médecine du sport de Ben Aknoun, Alger, l’établissement aurait enregistré la contamination de six membres de son personnel médical du service cardiologie. Ce dernier aurait été fermé pour une durée indéterminée, pour une désinfection totale afin de procéder à sa réouverture.

Mohamed Mendaci