Tizi Ouzou : Les structures médicales seront dotées d’équipements nécessaires

Un programme d'action pour doter l'ensemble des structures sanitaires de la wilaya de Tizi Ouzou des équipements médicaux nécessaires sera engagé à moyen terme, a indiqué, samedi à Azeffoun, le wali Mahmoud Djamaa. S'exprimant, lors d'une visite au personnel de l'EPH Larbi-Ahmed du cette-ville, M. Djamaa a observé que «cette crise sanitaire a permis de recenser certains points faibles des structures sanitaires qui seront pris en charge sur le moyen terme pour permettre aux soignants et aux patients de disposer de l'ensemble des équipements nécessaires».

M. Djamaa, qui était accompagné des membres de la commission sécuritaire de la wilaya, a salué, à l'occasion, «les efforts et les sacrifices consentis par l'ensemble du corps médical» au niveau de la wilaya depuis le début de la pandémie de coronavirus, en particulier celui de cette structure sanitaire. L'EPH d'Azeffoun, qui s'est singularisé par son implication dans la lutte contre cette pandémie, et dont l'ensemble des services, à l'exception de ceux des urgences et de gynécologie, ont été réservés au Covid-19, a reçu un total 70 patients, dont 38 ont été dépistés positifs, (32 à la PCR et 06 au scanner) et enregistré 04 cas de guérison après traitement.