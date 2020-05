Mascara : Sept personnes quittent l’hôpital

Sept personnes ont quitté samedi l'hôpital Issad-Khaled de la ville de Mascara après être rétablies du Covid-19, selon un communiqué de la direction de la Santé et de la Population.

Les résultats des analyses de l'Institut Pasteur, parvenus samedi à la direction de la Santé et de la Population de la wilaya de Mascara, ont confirmé le rétablissement des sept patients, qui furent autorisés à quitter l'hôpital de référence, Issaad-Khaled.

Vendredi, deux patients sont sortis du même hôpital après s'être remis du coronavirus, portant à 150 le nombre de personnes ayant quitté l'hôpital après leur convalescence, et ce, depuis l’apparition de l'épidémie jusqu'à samedi.