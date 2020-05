Khenchela : 59 cas de guérison depuis le début de l’épidémie

Un total de 59 cas de guérison du Covid-19 a été enregistré dans la wilaya de Khenchela depuis le début de l’épidémie, a-t-on appris, samedi, auprès de la direction locale de la Santé et de la Population.

Selon un communiqué publié par cette direction, onze nouveaux guéris du Covid-19 ont quitté les hôpitaux d’Ali-Boussehaba du chef-lieu de wilaya, Hihi-Abdelmadjid de Kais et le nouvel hôpital de Chechar durant les dernières 48 h.

La direction de la Santé de Khenchela a précisé également dans son communiqué que 59 cas de guérison du coronavirus ont été enregistrés depuis le 11 avril dernier à ce jour. Ces personnes guéries, qui ont toutes été soumises au protocole thérapeutique à base d'hydroxychloroquine, ont pu regagner leurs domiciles et appliquent toutes les mesures de prévention nécessaires après que des analyses ont démontré leur rémission complète.