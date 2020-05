Région MENA : L’IATA recommande aux gouvernements d’accélérer l’aide aux compagnies aériennes

Les compagnies aériennes de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) pourraient «saigner» davantage sans une aide urgente de la part de leurs gouvernements, a averti un haut responsable de l’Association du transport aérien international (IATA). «Nous attendons des nouvelles des gouvernements du Moyen-Orient et d'Afrique. Nous savons que les gouvernements sont occupés à lutter contre COVID-19. Nous savons que les gouvernements sont en contact direct avec les compagnies aériennes et discutent de la meilleure façon de fournir de l'aide, mais ce qui nous inquiète le plus, c'est que cela prend trop de temps», a déclaré à la presse Muhammad Al Bakri, vice-président régional de l'IATA pour l'Afrique et le Moyen-Orient. L’organisme mondial a averti fin avril que les compagnies aériennes de la région pourraient perdre 24 milliards de dollars de revenus passagers cette année, la demande de passagers ayant chuté depuis le début de l'épidémie.