OIT : Des orientations pour un retour au travail sûr et sain durant la pandémie

Les politiques de retour au travail durant la pandémie de COVID-19 devraient se fonder sur une approche centrée sur l’humain, qui place les droits et les normes internationales du travail au cœur des stratégies économiques et sociales, a recommandé l’Organisation internationale du travail (OIT), dans un document publié sur son site web. La note d’orientation, intitulée «A safe and healthy return to work during the COVID-19 pandemic» (Un retour au travail sûr et sain durant la pandémie de COVID-19), se base sur des documents d’orientation spécialisés de l’OIT et les normes internationales du travail, qui fournissent un cadre normatif pour créer des conditions de retour au travail sûres. Le document d’orientation indique que les travailleurs doivent se sentir en sécurité sur leur lieu de travail et protégés aussi bien contre les risques directement liés au COVID-19 que contre les risques indirects, en particulier les problèmes psychosociaux ou les risques ergonomiques liés à des postures de travail inconfortables ou à des équipements inadaptés lorsqu’ils travaillent à domicile. Les travailleurs doivent avoir le droit de se retirer d’une situation de travail «dont ils ont des motifs raisonnables de penser qu’elle présente un danger imminent et grave pour leur vie, leur sécurité ou leur santé» et, ce faisant, ils «doivent être protégés contre toute conséquence injustifiée», souligne le rapport. Le document propose que chaque milieu de travail, chaque emploi ou chaque groupe d’emplois fasse l’objet d’une évaluation avant le retour au travail, et que des mesures préventives soient mises en œuvre pour garantir la sécurité et la santé de tous les travailleurs, selon une hiérarchie des mesures de prévention.