Vœux de l’Aïd : Place au virtuel

Habituellement, l’Aïd el-Fitr constitue pour les Algériens un moment opportun pour resserrer les liens entre familles, amis ou voisins qui se rencontrent ou se rassemblent pour partager de repas et des gâteaux préparés pour l’occasion. Cette tradition qui marque la célébration de l’Aïd a changé à cause de l’épidémie.

En effet, la persistance du confinement et les nouvelles mesures prises dans le cadre de lutte contre le Covid-19, spécialement pour les deux jours de l’Aïd El Fitr, notamment à travers l’interdiction de circulation des véhicules, ont poussé un bon nombre d’Algériens à renoncer à certaines traditions et habitudes liées à la célébration de cette fête religieuse.

A défaut des rencontres familiales et des traditionnelles accolades, les Algériens ont fait appel aux différents moyens de communication pour contacter leurs proches et amis en cette occasion.

Si certains ont privilégié les SMS pour échanger les vœux de l’Aïd El Fitr, d’autres ont opté pour les réseaux sociaux comme Viber et WhatsApp pour discuter entre familles et de raccourcir les distances qui les séparent.

C’est le cas de Houria, une retraitée, qui dit n’avoir jamais pensé fêter l’Aïd avec son mari sans ses deux enfants qui habitent en France. «Mes enfants n’ont pas pu venir en Algérie à cause de l’épidémie», a-t-elle indiqué, précisant avoir passé toute la période du confinement avec son mari.

Pour cette retraitée, la situation est éprouvante. «D’habitude, mes enfants se rendent assez souvent en Algérie pour nous voir, ils s’organisaient à chaque fois pour passer le ramadan et la fête de l’Aïd avec nous et je prenais la peine de préparer leurs gâteaux préférés, des cornes de gazelle et des makrouttes.»

«Cette année, je n’ai rien préparé», a fait savoir Mme Houria, ajoutant que la crise sanitaire a transformé ses habitudes de célébration de l’Aïd. Elle précise que les réseaux sociaux lui ont permis, ainsi qu’à son mari, de rester en contact avec ses deux enfants et ses petits-enfants.

De son côté, Amel une mère de trois enfants qui habite à Chéraga n’a pas pu se rendre chez sa belle-famille pour célébrer l’Aïd à cause de l’interdiction de circulation de véhicules.

«Ma belle-famille réside à Bab Ezzouar», a-t-elle indiqué, ajoutant que c’est la première fois qu’elle fête l’Aïd uniquement avec son mari et ses enfants.

Selon Amel, les réseaux sociaux ont permis de rester en contact avec sa famille et sa belle-famille en cette occasion qui a une grande importance chez les Algériens.

«Malgré les conditions du déroulement de l’Aïd imposées par la pandémie, j’ai tenu à célébrer cette fête comme il se doit», a-t-elle indiqué.

Pour l’occasion, dit-elle, "J’ai préparé des gâteaux et nous avons porté de beaux habits pour se faire plaisir. J’ai pris des photos et des vidéos que j'ai envoyées à mes proches. Question de partager via les réseaux sociaux des moments de convivialité avec la famille même si c’est à distance».

Mme Amel espère que l’aide 2021 interviendra dans des conditions meilleures que celles vécues cette année pour l’ensemble des musulmans.

Pour Nadjet, une jeune enseignante de langue arabe dans une école privée, il est primordial de créer une ambiance de joie pour célébrer l’Air El Fitr et ce en dépit de l’épidémie et des mesures de restriction édictées pour l’endiguer.

«Pour cette année on s’est préparé comme pour les précédentes célébrations», a informé la jeune enseignante. Et de poursuivre : «Nous avons accompli la prière de l’Aïd à domicile avec mon père, ma mère et mon frère. C’était émouvant de prononcer à haute voix At-Takbir et de l’entendre au même temps depuis la mosquée», a souligné Nadjet qui confirme avoir passé convenablement la fête l’Aïd selon les traditions, sauf pour ce qui est des visites.

«D’habitude, mes oncles, mes tantes, des amis et même les voisins viennent nous rendre visite pour cette occasion», a-t-elle noté, et d’enchaîner que cette année ils n’ont pas pu venir à cause des mesures de restriction de déplacement et de distanciation sociale. Pour remplacer cette absence, notera Nadjet, les moyens de communication ont été d'une grande utilité.

«Grâce aux réseaux sociaux, les membres de la famille et les amis se sont échangés les vœux de la fête de l’Aïd», a-t-elle expliqué, tout en soulignant leur importance durant toute la période du confinement.

Par ailleurs, certains Algériens présentent leurs vœux par le biais de Facebook. Là un seul partage suffit à réunir les cœurs pour souhaiter et présenter les vœux à l’occasion de l’Aïd El Fitr.

C’est d’ailleurs le cas de Rédha un jeune étudiant installé en France qui a écrit sur sa page Facebook «Saha aidkoum depuis Paris» tout en exprimant son regret de ne pouvoir se rendre au pays pour profiter des bons moments avec sa famille.

A l’occasion de la fête de l’Aïd, les «Facebooker» ont excellé pour enrichir leur page par des messages de vœux de bonheur et de santé, notamment en cette période de pandémie. Quel que soit le moyen de communication utilisé, le but étant de rester en contact avec ses proches et ses amis durant ce genre d’occasions et ce quelle que soit la distance qui les sépare.

Kamelia Hadjib