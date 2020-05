le président sud-africain : «Le vaccin doit être partagé par tous»

Le vaccin contre le COVID-19, s'il est développé dans le monde, devrait être mis librement et équitablement à la disposition des citoyens de tous les pays, a déclaré dimanche le président sud-africain Cyril Ramaphosa.

Il y a un effort mondial massif pour développer un vaccin, dont l'Afrique du Sud est partie prenante, a rappelé M. Ramaphosa dans une allocution télévisée à la nation.

Le gouvernement sud-africain soutient et finance plusieurs projets de recherche, dont un plan de fabrication locale de vaccins contre le nouveau coronavirus dès que les candidats seront disponibles, a-t-il indiqué.

L'Afrique du Sud utilisera les compétences, l'expertise, les infrastructures et les organisations de l'industrie pharmaceutique pour produire et distribuer les vaccins, a souligné le président sud-africain.