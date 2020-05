Suspension des prières, des visites familiales et de la circulation automobile : Un Aïd numérique

Les rues étaient désertes, de même pour les cimetières, les lieux de loisirs et les magasins de vente de jouets, pris d’assaut d’habitude dans ces circonstances.

Des commerces autorisés ont assuré la permanence à l’instar des boulangeries et supérettes qui n’ont pas enregistré une forte affluence. Pour preuve, les files d'attente des années précédentes ont quasiment disparu. «Les citoyens ont fait le stock la veille en prévision des nouveaux horaires du confinement sanitaire», a précisé un vendeur dans une supérette. De même pour ce boulanger-pâtissier à la rue Mohamed-Belouizdad, qui a assuré la disponibilité du pain à partir de 7h, dès la levée du confinement. Les gens doivent faire les achats dans la matinée pour rentrer chez eux avant 13h, soit avant l’entrée en vigueur du confinement. Le boulanger a également confié qu’il a enregistré cette année, «une faible demande des gâteaux, notamment les grandes tartes en raison du confinement et la limitation des déplacements et visites familiales».

Un constat largement partagé par un vendeur dans un magasin d’alimentation générale. «J’ai remarqué une baisse de la demande notamment sur les boissons, je pense que c’est à cause du confinement. Les familles célèbrent la fête en l'absence des invités», a-t-il dit.

Ni klaxons ni rires des enfants avec les ballons dans les rues

En effet, l’Aïd el Fitr a été célébré cette année, dans une ambiance particulière, du fait des nouvelles mesures dans le cadre du confinement sanitaire prises par le gouvernement. Les chemins menant vers les mosquées étaient vides, en cette matinée. La prière de l’Aïd, a été suspendue mais les «takbir» ont été maintenus par plusieurs mosquées via des haut-parleurs, pour maintenir la ferveur religieuse. Les prêches ont été diffusés via les réseaux sociaux, et ont tourné notamment, autour de la nécessité du respect du dispositif du confinement sanitaire et la préservation de la vie humaine.

Dans les quartiers populaires à Sidi M’Hamed, Alger-Centre et Belouizdad, l’ambiance n'est pas à la fête. Ni klaxons de véhicules, suite à la suspension de la circulation automobile, ni rires des enfants qui sèment d’habitude la joie, avec des ballons et vêtements neufs. Certains se sont contentés de rester au balcon ou devant l’entrée des immeubles.

Seuls les camions de NetCom et les voitures de police circulaient. La propreté, elle, était au rendez-vous, à travers la forte mobilisation des employés. Les policiers en patrouilles mobiles veillaient à l’application des mesures de confinement et du port obligatoire de la bavette à travers la sensibilisation des jeunes. «Ya djmaâ saha aidkoum, s'il vous plaît, mettez les bavettes», lançaient les policiers via des mégaphones dont sont munis leurs fourgons. Des citoyens, boîtes de gâteaux à la main, pressaient le pas pour rendre visite à leurs proches, à l’exemple de Mourad, père de famille, qui s’est déplacé de Belouizdad (ex-Belcourt) jusqu’à El Madania, pour voir sa mère âgée. «Impossible de célébrer la fête sans voir ma mère. En plus des gâteaux, je lui ai ramené des bavettes cette année, comme cadeau, pas un foulard ou un parfum comme à l’accoutumée», a-t-il confié, souriant. Afin d’éviter les déplacements suite à la suspension de la circulation automobile, certaines familles ont décidé de se réunir dans la grande maison familiale.

«Heureusement qu’il existe des moyens de communication, soit le téléphone et Internet, pour s’enquérir de nouvelles nos proches et échanger avec eux nos vœux, même si le réseau est saturé», ont estimé, des citoyens qui ont soutenu que «c’est un Aïd électronique». En outre, l’accès au CHU Mustapha-Pacha était interdit en cette matinée, aux familles et proches des malades hospitalisés, en raison de l’interdiction des visites dans le cadre de la prévention de la pandémie du Coronavirus. Les véhicules qui y accédaient, bloquant d’habitude, la voie au niveau de l’entrée principale de l’hôpital, sont inexistants en cette matinée, cédant la place aux pigeons qui ont envahi, la placette située, en face.

Ambiance festive dans les services de réanimation

Dans le milieu hospitalier, des médecins et des personnels paramédicaux ont tenté de créer une ambiance festive avec les malades notamment au niveau des services Covid-19 à travers des photos partagées sur les réseaux sociaux, à l’exemple d’une infirmière au service réanimation du CHU Mohamed-Boudiaf à Bouira, qui a mis du henné aux femmes malades hospitalisées.

Dans l’après-midi de dimanche, un calme relatif régnait. A 13h, des policiers en patrouilles sillonnaient les quartiers pour alerter les citoyens sur l’entrée en vigueur du confinement sanitaire. Le 2e jour de l’Aïd El Fitr semblait plus animé. Un mouvement est constaté dans les rues. Des véhicules et des bus de l’Etusa circulaient.

Les piétons étaient nombreux, parmi eux des travailleurs qui assuraient la permanence dans plusieurs secteurs notamment la santé et la presse. Dans l’après-midi, les rues sont vides. C’est l’heure de la sieste pour certains. «Nous ne serons pas dérangés. Personne ne frappera à la porte», a dit Nacéra avec ironie. Une prise de conscience sociétale ? Pour les services de sécurité, les mesures du confinement ont été globalement respectées.

Neïla Benrahal