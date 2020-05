Télétravail : Les géants de la Silicon Valley favorables à une pérennisation

Plusieurs géants de la Silicon Valley ont annoncé récemment leur intention d'opérer une transition vers la pérennisation du travail à distance induite par la pandémie de coronavirus. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé la semaine dernière que près de la moitié des employés du réseau social pourraient travailler à distance dans cinq à dix ans, tandis que le PDG de Twitter, Jack Dorsey, est allé plus loin, donnant aux employés de Twitter et de Square la possibilité de travailler à domicile indéfiniment. Google a dit à tous les employés qui peuvent accomplir leur travail à distance d'envisager de le faire jusqu'en 2021, tandis que Microsoft a rendu le travail à domicile facultatif jusqu'en octobre. Les employés cadres d'Amazon ne devraient pas non plus retourner au bureau avant octobre, bien que le personnel des entrepôts et des installations de traitement des commandes ait continué à travailler tout au long de la pandémie. Plusieurs petites entreprises ont suivi les initiatives de Twitter et de Facebook. Shopify, un géant canadien du commerce électronique, permettra à ses 5.000 employés de travailler à domicile même après la fin de la pandémie de coronavirus.