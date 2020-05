Vétérans des SMA : Des repas chauds aux sans-abri au premier jour de l’Aïd

La mouhafada des vétérans des Scouts musulmans algériens (SMA) a organisé, dimanche, premier jour de l'Aïd-el-Fitr, une caravane de solidarité pour la distribution de repas chauds et de gâteaux aux personnes sans abri et aux familles nécessiteuses sur les différentes communes d'Alger. Placée sous le slogan «Caravane de la joie», cette initiative a pour objectif de distribuer plus de 3.000 repas chauds, dont 500 aux personnes sans abris, outre des gâteaux, a précisé le chargé de communication à la mouhafada, Anis Ailoul, à l'APS, en marge du lancement de l'opération depuis le lycée Okba (La Casbah). La caravane a été lancée, grâce aux aides des bienfaiteurs pour partager la joie de l'Aïd avec ces familles, leur rendant le sourire, notamment en cette conjoncture exceptionnelle, à savoir la propagation de la Covid-19, a-t-il ajouté. Par ailleurs, le chargé de communication a rappelé que la mouhafada des vétérans des SMA avait distribué des repas aux personnels médicaux et paramédicaux dans les établissements hospitaliers de Mustapha-Pacha, de Bab El-Oued et d’El-Kettar.