Ecole nationale supérieure de biotechnologie de Constantine : Deux projets de recherche sur la covid-19 déposés

Deux projets de recherche sur le nouveau coronavirus (Covid-19) ont été déposés par des chercheurs et ingénieurs de l'École nationale supérieure de biotechnologie (ENSB), a déclaré, samedi à l’APS, le directeur de l’École, Pr Douadi Khelifi.

Le premier projet de recherche portant sur la thématique de la biothérapie du Covid-19 a été déposé auprès de l’Agence thématique de la recherche en santé (ATRSS), a souligné le même responsable, précisant que la recherche effectuée par des chercheurs et étudiants de l’ENSB propose des biothérapies pour améliorer la prise en charge des cas du Covid-19.

La seconde recherche s’inscrivant dans le cadre de l’appel à projet lancé le 10 avril 2020 par l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) a pour thème la conception d’un test rapide basé sur la technologie aptamer pour le dépistage du Covid-19, a encore fait savoir le Pr Khelifi. Il a dans ce sens relevé que l’ENSB ambitionne, à travers ces contributions, d’appuyer les efforts de lutte contre la propagation de cette épidémie menaçant le monde entier, saluant l’engagement dont ont fait montre les chercheurs, ingénieurs et étudiants de l’École en cette conjoncture difficile.

Les deux projets de recherche déposés n’attendent que le financement pour être concrétisés sur le terrain, a déclaré le Pr Khelifi, qui a rappelé l’initiative prise par des étudiants du club scientifique de l’ENSB de produire du gel hydro-alcoolique, comme contribution dans les efforts déployés dans la lutte contre le coronavirus.

La même source a fait savoir qu’un laboratoire de dépistage du nouveau coronavirus (Covid-19) sera opérationnel «juste après l’Aïd» à l’ENSB.