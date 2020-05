Célébration de l’Aïd-el-fitr à Alger : Entre coutumes et prudence

Des citoyens ont décidé de maintenir l'ambiance de l’Aïd-el-Fitr et ont adapté leurs habitudes pour se conformer aux règles de distanciation sociale en vigueur et éviter la propagation de la maladie.

À Alger, dès les premières heures de la matinée, les citoyens avaient accompli leur prière de l’Aïd à la maison en famille. Ils ont ensuite décidé d’investir les rues pour une promenade. Portant dans la grande majorité des cas un masque, certains d’entre eux ont décidé de rester devant la porte d’entrée de leur habitation et de saluer les passants. Au niveau de la place Audin et du boulevard Mohammed-V, des citoyens se sont mis à distribuer quelques friandises.

Nassim, qui n’habite pas loin de là, est venu saluer à distance sa tante, car elle souffre d’une maladie chronique. «Ma tante n’est pas au meilleur de sa forme et je ne veux prendre aucun risque, donc j’ai trouvé cette astuce pour concilier visite familiale et respect stricte de distanciation sociale», a-t-il fait savoir.

Sur le trottoir, des petits groupes de personnes se sont formés dans le respect des distances d’un mètre et se badigeonnant, quelques fois, les mains de lotion hydro-alcoolique. Il s’agit d’enfants du même quartier qui ont décidé de perpétuer les coutumes de la fête en étant toutefois très prudents.

Au boulevard Krim-Belkacem, Malik, accompagné de ses filles en robe blanche, a confié qu’il allait marcher jusqu’au domicile de ses parents, car ses filles voulaient absolument passer l’Aïd avec leur grand-mère. «Cette année, nous évitons les rassemblements de famille. Nous serons de retour avant 13h. Mon frère est sa famille iront chez ma mère le deuxième jour de la fête», a-t-il précisé, avant de conclure sur le fait qu’en toutes circonstances, il compte égayer cette journée tout en étant attentif pour se protéger de la pandémie.

Pour égayer cette journée, les associations, ainsi que les services de l’APC ont coordonné leur efforts pour pouvoir mettre à disposition un véhicule pour une troupe qui n’a pas manqué d'effectuer une performance dans les rues d’Alger en entonnant la célèbre chanson d’Abdelkrim Dali, Saha Aïdkoum. Les réseaux sociaux ont aussi été sollicités pour des échanges avec la famille.

Sami Kaidi