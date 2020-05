Oran : Les enfants investissent les rues

Après l’accomplissement de la prière de l’Aïd à la maison et en l’absence des différents moyens de transports et en dépit des consignes de l’autorité médicale appelant à limiter les contacts et les déplacements, de nombreux Oranais se sont livrés au traditionnel rituel d’échanges de vœux, limité cette année aux voisins de la cité et du quartier. Néanmoins, beaucoup d’entre eux ont porté le masque.

Les réseaux sociaux le téléphone ont constitué une alternative aux restrictions sanitaires pendant cette fête. N’ayant pas le choix, les Oranais et à l’instar de leurs compatriotes ont échangé les vœux de l’Aïd avec leurs familles et proches par téléphone.

Quant aux enfants, ils étaient les premiers à investir les rues et les cours de cités pour exhiber leurs vêtements neufs.

Les réseaux de vente et certains commerces ont fonctionné clandestinement pendant tout le ramadan. Dans le volet de la sensibilisation sur le port du masque, plusieurs associations ont continué à poster des messages sur Facebook appelant les citoyens à adhérer à cette action comme un rempart contre le virus.

Dans ce même registre, il faut savoir que plusieurs opérations de distribution gratuite de masques à travers les 26 communes de la wilaya ont eu lieu la veille de l’Aïd et auxquelles ont participé les scouts musulmans et des associations locales et des élus.

C’est le secrétaire général de la wilaya qui a donné le coup d’envoi, jeudi dernier, d’une opération de distribution de 19.000 masques de protection aux citoyens. La wilaya va réceptionner prochainement 250.000 masques de protection.

Amel S.