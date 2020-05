Sétif : L’appel du président entendu

Une ville qui donnait aux premières heures de la matinée, une impression de cité qui s’est soudainement vidée de sa substance grouillante des journées qui ont précédés et ne vivait dans ce calme paisible que par les mouvements de piétons qui pour beaucoup n’avaient pas le choix et ont dû abandonner véhicules et motos pour se soumettre aux directives édictées en la matière par le gouvernement.

Il reste que pour les uns et les autres, du moins pour la grande majorité, la vigilance était de mise et chacun aujourd’hui plus qu’hier faisait visiblement état de prudence et de ces gestes barrières dans une prise de conscience collective, d’autant plus consolidée par la remise de près de 150.000 bavettes aux citoyens ces derniers jours et une dynamique de sensibilisation menée par le wali en personne qui présidait cette campagne nationale et faisait sans relâche dans la proximité. Pour beaucoup, le message prononcé par le président Abdelmadjid Tebboune a été entendu : «On ne peut pas rester insensible à un tel appel qui a été formulé avec la sagesse et la franchise du président de la République qui a placé plus haut que tout la santé et le bien-être du citoyen. Je pense à cet appel qui émergeait du cœur que beaucoup ont réagi aujourd’hui et font preuve du mieux qui puisse être, de discipline et de responsabilité pour endiguer ensemble cette épidémie», relève Abderahim.

F. Zoghbi