Fête de l’Aïd : La joie malgré le confinement

Le confinement partiel, appliqué en Algérie durant les deux jours de l’Aid, à travers tout le territoire national dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du Coronavirus, a privé les Algériens, du droit de circuler et de rendre visite à leurs proches et voisins. En effet, pour la première fois, les Algériens à l’instar des autres pays musulmans, étaient obligés de rester chez eux en respect des mesures de confinement. Mais cela «n'empêche pas de présenter nos vœux de l'Aïd via messagerie et sur les réseaux sociaux», explique Bachi, originaire de Jijel et ouvrier dans une boulangerie à Mohammadia, obligé de rester à Alger en raison de la suspension de la circulation entre les wilayas. «Il y a certes un sentiment de manque, mais la joie ne sera amoindrie, nous prions Dieu pour protéger notre pays», dit-il. Mais cela n'a pas empêché les rares enfants vêtus qu’ils sont de leurs beaux habits, et que les parents ont laissés se regrouper au bas des immeubles, de profiter de quelques instants pour se bousculer les yeux brillants près d’une balançoire, à la cité CNEP des Tamaris à Mohammadia. Une joie furtive qui ne dissipe guère leur incompréhension de constater que la fermeture des commerces ou plutôt les magasins de vente de jouets pour enfants. «Les vendeurs de jouets et autres articles pour enfants n'ont pas pu occuper les trottoirs cette année, du coup il y a quelque chose qui manque», confie Yazid, caressant sa petite fille Meriem de quatre ans. A la cité des Bananiers, Douzi, et Tamaris, les boulevards, places, jardins et ruelles sont quasiment vides.

«D'habitude on échange des visite, on s'embrasse et on se rassemble pour prier et partager des moments de convivialité, mais à cause de cette épidémie, nous n'avons pas pu voir nos amis, proches, et voisins», indique Nadia Zaim, habitant la cité 120 logements à Mohammadia. «C'est à nous de nous réconcilier, de nous rapprocher les uns des autres, tout en respectant la distanciation sociale», mentionne-t-elle.

«C'est l'Aid et la célébration n'est pas liée uniquement aux rassemblements, c'est la foi et le partage pour vivre les jours de la fête avec la joie», ajoute-t-elle.

Aujourd'hui les gens sont équipés de gadgets numériques qui facilitent la communication et abolissent les distances», dit-elle.

Nadir, lycéen collé à l'écran de son téléphone, en cette matinée de l'Aid préfère parler de personnel soignant sur le terrain de lutte depuis plusieurs mois. Il a une pensée pour les médecins et infirmiers qui sont restés loin de leurs familles.

Autre fait remarquable, la fête de l'Aid de cette année n'a pas été marquée par la polémique sur le respect de la permanence. En effet, plusieurs citoyens ont fait leurs courses la veille de l'Aid.

Tahar Kaidi