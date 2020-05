Téléconférences en ligne sur le patrimoine culturel Algérien : Les derniers vestiges de l’Algérie préislamique

«Les djeddars et les royaumes berbères à la fin de l'époque romaine», tel est l'intitulé de la téléconférence présentée par le professeur Elizabeth Fentress, sur le site web (zoom.us), dans laquelle elle est revenue sur l'histoire de ces pyramides, vestiges d'un important royaume berbère en Algérie, et plus particulièrement à Frenda, dans la wilaya de Tiaret.

Elles ont été construites à une époque de bouleversements dans le nord de l'Algérie, qui était alors la Numidie romaine. Selon la conférencière, les djeddars, qui sont des monuments au nombre de treize, sont encore «visibles» au douar Haouaret (commune mixte de Frenda). «Les indigènes de la région, peu criticistes en matière historique, les appellent «tombeaux romains». Ils rappellent quelque peu le Medracen, vaste tumulus élevé vers le IIIe siècle avant JC, à proximité de l'Aurès et le tombeau de la chrétienté», précise-t-elle, soulignant que c'est un ensemble «remarquable» de monuments funéraires construits au IVème et VIIème siècle après JC, date à laquelle la région de Tiaret était le lieu d'un important royaume berbère. Le professeur Elizabeth Fentress a axé ses études sur l'application de l'archéologie à «l'histoire de la longue durée» dans la Péninsule italienne et les pays d'Afrique du Nord. Son travail a mis en exergue les aspects sociaux et économiques des paysages romains de toutes les époques, accordant une attention particulière à l'interaction entre les Romains et les peuples non-romains dans divers domaines tels que les marchés d'esclaves, les limes et les zones urbaines. Elle a étudié à l'Université de Pennsylvanie (BA 1969 latine), University College London (MA 1974 étrusques et archéologie romaine), Collège St Hugh, Oxford (DPhil 1979 en archéologie romaine, avec une thèse sur les effets économiques de l'armée romaine sur Numidie du Sud»), l'architecture est d'»inspiration bèrbère». Cette ancienne présidente de l'Association internationale d'archéologie classique, membre correspondant de l'Institut archéologique allemand et membre de la Société des Antiquaires depuis 2006, a indiqué que «l'origine des djeddars a été longtemps controversée. Ils étaient en pierre de taille, et vus de loin, ils présentaient l'aspect de tombeau en dos d'âne». Mme Fentress a expliqué que «les avis divergent sur ceux qui y furent inhumés, probablement des dignitaires», suppose-t-elle. Ces monuments funéraires se basent sur un système de galeries, dont des chambres funéraires, faisant penser à des sépultures collectives. Elles renferment des pièces, jusqu'à 20 pour les plus grands. Certaines pièces sont dotées de banquettes, «de possibles lieux de culte funéraires», a ajouté la conférencière, relevant que la particularité des djeddars est «avant tout la date de leur construction», qui en effet constituent les derniers monuments funéraires érigés en Algérie avant l'arrivée de l'islam.

Kafia Ait Allouache