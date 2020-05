Lutte contre la Pandémie du Coronavirus : Belhimer félicite à la corporation des médias pour les efforts consentis

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amar Belhimer, a félicité Samedi, l’ensemble des cadres et fonctionnaires du ministère, à l’occasion de la célébration de la fête de l’Aïd El Fitr. Dans un message de félicitations, M. Belhimer a salué l’ensemble des fonctionnaires des médias pour les efforts consentis, dans l’accomplissement de leur mission de diffusion de l’information durant la crise sanitaire marquée par la pandémie du Coronavirus, Tout en réitérant ses vœux les plus sincères à l’occasion de la célébration de l’Aïd el Fitr, « je prie Allah le Tout-Puissant pour qu’Il prémunisse notre pays de cette pandémie , tout en appelant à davantage de solidarité et de coopération .

Neila B/ Rédaction Web