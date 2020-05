Lutte contre la pandémie du Coronavirus : Chanegriha salue efforts incommensurables consentis par l’ensemble des composantes de l’ANP

.Dans un message de vœux à l’ensemble des Officiers, Sous-officiers, Hommes du Rang et Personnels Civils de l’ANP , à l’occasion de la célébration de Aïd el Fitr , le chef d’Etat-major de l’ANP , par intérim , a soutenu que « C’est là une noble mission parmi tant d’autres, dont nous nous acquittons, comme d’accoutumée, avec honneur et d’une manière exemplaire, tel que le démontrent les résultats positifs que notre Armée n’a cessé d’enregistrer sur tous les plans et dans tous les domaines » et de poursuivre « Ceci nous incite en tant que militaires, chacun dans son domaine d’activité et dans la limite de ses prérogatives, à consentir davantage d'efforts dévoués afin de poursuivre la voie du développement et de la modernisation de nos Forces Armées, pour être à la hauteur de la grandeur des missions constitutionnelles ,qui leur sont assignées », lit-on dans le message . A la même occasion, le Général major Chanegriha a tenu à rappeler à ses troupes » l’impératif de se conformer à toutes les instructions relatives à la prévention contre ce virus, de veiller à élever en permanence le degré de vigilance et de consentir davantage d’efforts, à l’effet de permettre à notre vaillant peuple, de célébrer cette fête religieuse bénie, dans un climat empreint de sérénité et de quiétude, et dans la sécurité et la stabilité ». Tout en réitérant ses vœux les plus sincères à l’occasion de la célébration de l’Aïd el Fitr, « je prie Allah le Tout-Puissant pour qu’Il prémunisse notre pays de cette pandémie tout en félicitant l’ensemble des personnels de l’ANP , digne héritière de l’Armée de Libération Nationale, Officiers, Sous-officiers, Hommes du Rang et Civils, ainsi qu’à leurs familles et proches.

Neila B/ Rédaction Web