Confinement partiel durant l’Aïd-El-Fitr : Le Premier ministère apporte des clarifications

«À la suite des demandes de précisions soulevées autour des mesures complémentaires de prévention, décidées par Monsieur le Premier Ministre à l’occasion la fête de Aïd El Fitr, pour ce qui est des restrictions sur la circulation des véhicules, les services du Premier Ministre apportent les clarifications suivantes : La circulation sera suspendue pour tous les véhicules, y compris les motocycles, durant toute la journée du 1er jour et du 2e jour de la fête de l’Aïd El Fitr», a précisé le Premier ministère, relevant que cette mesure concerne «l’ensemble des wilayas et demeure applicable, y compris en dehors des heures de confinement partiel à domicile», prévu de 13h jusqu’au lendemain à 07h, a relevé la même source. Ces mesures, qui interviennent dans le cadre du dispositif sanitaire national, visent «essentiellement à réduire au maximum la mobilité des personnes et les regroupements qu’elle peut engendrer, ainsi que toutes les situations qui favorisent la propagation de l’épidémie du Coronavirus», a expliqué la même source.