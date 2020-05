OUED SMAR : Le parc urbain ouvrira bientôt

À l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la diversité biologique, coïncidant avec le 22 mai de chaque année depuis 1993, la ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Nassira Benharrats, et le ministre délégué, chargé de l’Environnement saharien, Hamza Al Sid Cheikh, se sont rendus, jeudi, sur le site de l’ancienne décharge publique d’Oued Smar et au Jardin d’Essai d’ Alger.

PUBLIE LE : 23-05-2020 | 0:00