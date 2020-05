Diffusion de programme contestant la fetwa permettant d’avancer la zakat : L’ARAV convoque la responsable d’une chaîne privée

Le président de l’ARAV a convoqué la responsable de la chaîne Ennahar TV pour fournir des explications sur le contenu d’un épisode du programme Insahouni dans lequel le présentateur considère que la fetwa émise par la commission ministérielle permettant d’avancer la zakat deux ou trois jours avant l’Aïd El Fitr est «une aumône (sadaka) dont il faut s’acquitter à nouveau», lit-on dans le communiqué.

Dans ce cadre, le président de l’ARAV a souligné à la responsable de la chaîne «l’impératif engagement quant au service public et le nécessaire respect de l’ordre public et de l’intérêt général outre l’application de la loi par toutes les chaînes audiovisuelles», affirmant «la détermination de l’autorité à réguler et développer la scène audiovisuelle au service de la profession et de la déontologie et à ne pas se laisser entraîner par le gain matériel commercial au détriment de ces règles».

La responsable de la chaîne, qui «a accueilli favorablement et salué les actions de l’ARAV pour rétablir les choses et respecter les règles juridiques et organisationnelles» a présenté «les excuses de la chaîne pour les déclarations du présentateur de l’émission Insahouni, affirmant que la chaine respecte le référent religieux national et l’intérêt général du pays, particulièrement en cette conjoncture exceptionnelle, et refuse de politiser la religion à des fins douteuses». La même responsable a également affirmé qu’elle «a demandé au présentateur de l’émission de présenter des excuses et de retirer ses déclarations qui constituent un danger et une diffamation contre les institutions de l’Etat et sèment, ainsi, le doute en perturbant la société. Néanmoins, ce présentateur a refusé d’obéir», ajoutant qu’elle l’avait précédemment empêché de présenter une émission dans laquelle il annule la fatwa de fermeture de mosquées», a ajouté le communiqué. Devant cet état de fait, «la responsable de la chaîne s’est engagée à respecter la décision de l’ARAV de suspendre définitivement l’émission et son présentateur et de présenter une excuse écrite au ministère, et à la commission de la fatwa, laquelle sera lue après la lecture du communiqué de l’autorité», a précisé la même source, indiquant que le président de l’ARAV «a salué l’engagement de la chaîne à respecter les décisions de l’autorité et les mesures que prendra la chaîne Ennahar TV à cet égard».

Le même communiqué a ajouté que la convocation de la responsable de la chaîne «intervient sur une plainte déposée par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs en date du 20 mai 2020 auprès de l’ARAV, relative à une sortie médiatique à travers une émission du programme Insahouni, diffusée le lundi 25 Ramadan 1441 correspondant au 18 mai 2020 sur la chaîne Ennahar, laquelle a porté sur des violations graves contredisant et contestant la fatwa émise par la commission ministérielle qui regroupe les cheikhs et savants de l’Algérie». Dans son communiqué rendu public le 4 Ramadan 1441 correspondant au 27 avril 2020, ladite commission ministérielle avait indiqué qu’il était permis d’avancer la remise de la zakat El Fitr «aumône légale», au regard de l’intérêt conjoncturel imposé par les circonstances exceptionnelles dans le pays».