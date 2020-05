Concours arabe sur la santé : Azroudi Nacéra de l’université de Constantine lauréate

La spécialiste en histoire, Nacéra Azroudi, de l’université «Emir Abdelkader» de Constantine a remporté la première place au concours arabe sur «les épidémies et les moyens de prévention à travers l’histoire», organisé via internet par le Musée public national de calligraphie islamique de Tlemcen, a-t-on appris dans un communiqué de cet établissement culturel.

Azroudi Nacéra a décroché la première place dans ce concours, tenu à l’occasion du mois sacré du Ramadhan, pour le travail de recherche intitulé «Supplications en médicaments expérimentés» de Abderrahmane Ben Mohamed Bestami Hanafi.

Les deuxième et troisième places ont été attribuées aux étudiants doctorants en histoire médiévale, Khris Fatima de l’Université «Ahmed Benbella» d’Oran et Chekhoum Saadi de l’Université «Djillali Liabès» de Sidi Bel-Abbès.

Les œuvres proposées par ces lauréats ont été présentées sur le site Web du Musée public national de calligraphie islamique

de Tlemcen, et évaluées par des universitaires de l’université «Abou Bekr Belkaid» de Tlemcen, selon la même source

Ce concours, qui a enregistré 24 participants d’Algérie, d’Egypte, du Maroc, de la Palestine et d’Arabie saoudite, vise à encourager les chercheurs dans le domaine du patrimoine et à sensibiliser diverses couches de la société sur l’importance du manuscrit et à la nécessité de le protéger, de le préserver et de le valoriser.