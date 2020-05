Jijel et Tébessa : Dix casemates pour terroristes détruites

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP a découvert et détruit, le 20 mai 2020, lors d’une opération de recherche et de ratissage menée dans la zone de Bordj Thar, daïra de Chakfa, wilaya de Jijel /5e RM, quatre casemates pour terroristes et saisi une paire de jumelles, une plaque photovoltaïque, sept micro-portables ainsi que des outils et des accessoires informatiques et d’autres objets, tandis qu’un autre détachement a détruit 6 casemates pour terroristes à Bir El-Ater, wilaya de Tébessa», a indiqué jeudi dernier un communiqué du MDN.

En outre, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’ANP «a intercepté, à Tindouf /3e RM, deux individus et saisi un véhicule tout-terrain, trois groupes électrogènes et quatre marteaux-piqueurs, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, à Béchar, 28 tonnes de farine destinée à la spéculation».

De même, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, à In Amenas /4e RM, trois contrebandiers à bord d’un véhicule touristique chargé de 2.000 paquets de cigarettes».

Par ailleurs, un détachement de l’ANP «a saisi, en coordination avec les services de la Sûreté nationale à Batna /5e RM, 30,615 kilogrammes de kif traité, tandis que des Garde-frontières ont appréhendé, à El-Oued /4e RM, un narcotrafiquant en possession de 8.640 comprimés psychotropes.

Aussi, des Garde-côtes ont déjoué, à Chlef /1re RM, Oran et Aïn Témouchent /2e RM, des tentatives d’émigration clandestine de 68 individus», conclut le communiqué.