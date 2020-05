Soutien aux artistes : 2.217 bénéficiaires et l’opération se poursuit

Plus de 2.200 artistes ont bénéficié d’une aide financière suite à la suspension de leurs activités en raison de la pandémie du coronavirus, a indiqué jeudi dernier l’Office national des droits d’auteur et droits voisins (Onda) dans un communiqué, précisant que cette opération «est toujours en cours». Quelque 5.517 inscrits ont été recensés dans le cadre de cette opération de soutien, annoncée par la ministre de la Culture, Malika Bendouda, au début du mois d’avril, et «2.217 bénéficiaires ont reçu leurs redevances» entre le 28 avril et le 17 mai, précise l’Office.

Cette opération nécessite une «étude et une révision des dossiers» en adéquation avec le règlement de l’Office et les lois régissant le secteur, explique l’Onda. L’Onda assure que «tous les dossiers reçus seront traités dans les meilleurs délais», selon le communiqué.