Aid el fitr : Le Président Tebboune reçoit un appel téléphonique de l’émir de l’Etat de Qatar, de son homologue mauritanien, de son homologue malien et de son homologue égyptien

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, jeudi dernier, un appel téléphonique de l’Emir de l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, qui lui a présenté ses vœux les meilleurs à l’occasion de l’Aïd El-Fitr, indique un communiqué de la Présidence. «Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, jeudi après-midi, un appel téléphonique de son frère, Son Excellence l’Emir de l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, qui lui a présenté ses vœux les meilleurs à l’occasion de l’Aïd El-Fitr, souhaitant au peuple algérien davantage de progrès et de prospérité», précise le communiqué. «A son tour, le Président de la République a remercié l’Emir de l’Etat du Qatar, lui souhaitant à cette occasion ses vœux les plus sincères, et en priant Allah, Tout-Puissant, de combler de Sa bénédiction les deux peuples frères et l’ensemble de la Oumma musulmane dans d’autres heureuses

occasions», conclut le communiqué.

… de son homologue mauritanien…

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu jeudi dernier un appel téléphonique de son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazwany, qui lui a présenté ses vœux les meilleurs à l’occasion de l’Aïd El-Fitr, souhaitant au peuple algérien davantage de progrès et de prospérité, indique un communiqué de la Présidence de la République. «Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu jeudi après-midi un appel téléphonique de son frère, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazwany, président de la République islamique de Mauritanie, qui lui a présenté ses vœux les meilleurs à l’occasion de l’Aïd El-Fitr, souhaitant au peuple algérien davantage de progrès et de prospérité», précise le communiqué.

A son tour, et après l’avoir remercié, le Président Tebboune a présenté à son homologue mauritanien ses vœux de bonne santé et de bonheur, souhaitant au peuple mauritanien frère davantage de progrès et de prospérité.

A cette occasion, «les deux Présidents ont échangé sur la situation sanitaire dans leurs pays respectifs, se disant satisfaits des résultats obtenus dans la lutte contre la propagation de l’épidémie de coronavirus (Covid-19)», conclut le communiqué.

… de son homologue malien…

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi, un appel téléphonique de son homologue malien, Ibrahim Boubacar Keïta qui lui a présenté à l’occasion de l’Aïd El-fitr ses vœux de santé et de bonheur, souhaitant au peuple algérien davantage de prospérité et de bien-être, indique un communiqué de la Présidence. «Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi après-midi, un appel téléphonique du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta qui lui a présenté à l’occasion de l’Aïd El-fitr ses meilleurs vœux de santé et de bonheur et au peuple algérien davantage de prospérité et de bien-être», précise la même source.

«Le Président de la République a exprimé, à son tour, ses meilleures vœux à son homologue malien, réaffirmant la position de l’Algérie aux côtés du Mali pour protéger son unité et sa stabilité».

«Les deux parties se sont félicitées par la même occasion des relations de fraternité liant les peuples frères, et ont convenu de la tenue d’un sommet prochainement», a conclu le communiqué.

... et de son homologue égyptien

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, vendredi matin, un appel téléphonique de son homologue égyptien, Abdel Fattah Al Sissi, qui lui a présenté ses vœux à l’occasion de l’Aïd El-fitr, indique un communiqué de la Présidence de la République. «Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, vendredi matin, un appel téléphonique de son frère le président de la République arabe d’Egypte, Abdel Fattah Al-Sissi qui lui a présenté à l’occasion de l’Aïd El-fitr ses meilleurs vœux de santé et de bonheur et au peuple algérien davantage de prospérité et de bien-être», a précisé la même source. «A son tour, M. le Président a remercié son homologue le Président Abdel Fatah Al Sissi, lui souhaitant ses vœux les plus sincères de santé et de bien-être et ses meilleurs vœux au peuple égyptien frère, davantage de prospérité et de progrès», conclut le communiqué.