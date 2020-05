Sétif : 20.000 bavettes distribuées

Plus de 20.000 bavettes de protection ont été distribuées aux citoyens jeudi dernier en début d’après-midi sur la grande esplanade de la poste de Sétif.

Cette opération qui marque le début d’une vaste action du genre qui sera menée sur tout le territoire de cette wilaya, s’inscrit en conformité avec la décision du gouvernement de rendre obligatoire dès le premier jour de l’Aid el fitr, le port de masques de protection sur les lieux publics afin de juguler la propagation du coronavirus Covid-19.

Les représentants de la société civile, du mouvement associatif ainsi que des éléments de la sûreté de wilaya et du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels, s’affairaient ainsi à la mise en œuvre de cette opération d’envergure qui n’a pas été sans susciter un profond sentiment de satisfaction parmi les citoyens.

Kebaïli Missoum, le chef de cabinet du wali qui supervisait le début de cette vaste campagne estime «qu’une telle action qui vient en exécution des instructions du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, est appelée à couvrir les communes, et toucher les coins les plus reculés avec la contribution de la société civile et du mouvement associatif". Cette occasion est propice pour appeler les citoyens à respecter scrupuleusement toutes les mesures de prévention pour préserver leur santé et celle des autres.

Nouari, un sexagénaire, n’hésitait pas à demander une bavette pour «la vieille», et relèvera que «c’est là une très bonne initiative qui nécessite d’être généralisée et surtout suivie avec la rigueur qui s’impose et que personne n’a la droit de s’exposer ni exposer ses proches et parents au danger qui nous guette».

F. Zoghbi