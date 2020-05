Lotfi Benbahmed : «Des masques gratuits au profit des personnes vulnérables»

Des masques de protection contre la Covid-19 seront gratuitement distribués au profit de personnes vulnérables par les walis à partir de ce week-end à travers l'ensemble du pays, a annoncé jeudi dernier à l'APS le ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed.

«Un dispositif de distribution gratuite de millions de masques sera mis en branle à partir de ce week-end à travers le territoire national. Les walis ont été instruits à l'effet d'en assurer la distribution auprès des personnes les plus fragiles à travers les 48 wilayas du pays», a-t-il précisé au terme du point de presse quotidien consacré au bilan de la situation épidémiologique en Algérie.

Ces masques permettront aux personnes, notamment celles fragiles, d'avoir accès à des moyens de protection contre la propagation du coronavirus, a expliqué le ministre délégué.

Pour le grand public, des masques tant alternatifs que chirurgicaux seront commercialisés au niveau des pharmacies d'officine, a-t-il également fait savoir.

«Nous avons tenu, à cet effet, ce jour (jeudi, Ndlr) une réunion intersectorielle (ayant impliqué 7 ministères) pour la mise en place d'une politique commune en matière de production et de distribution de masques préventifs dont le port sur les lieux publics sera obligatoire à partir du premier jour de l'Aid El Fitr», a indiqué M. Benbahmed, précisant que «les prix varieront entre 40 DA/unité pour les masques dits alternatifs et 90 DA/unité pour ceux chirurgicaux».