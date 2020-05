Oran : 10.000 masques pour les enfants cancéreux

À l’occasion de l’Aïd-el-Fitr et à la veille de l’entrée en vigueur de l’obligation du port du masque, la ministre des Relations avec le Parlement, Bessma Azouar, a distribué, avant-hier jeudi, 10.000 unités et des cadeaux symboliques aux enfants cancéreux admis au centre Émir-Abdelkader à Misserghine, à l’ouest d’Oran.

Dans une déclaration à la presse, la ministre a précisé que cette initiative s’inscrit dans les efforts du gouvernement visant à généraliser le port du masque à travers, dit-elle, la distribution gratuite de milliers voire de millions de masques aux citoyens partout dans le pays, notamment dans les zones d’ombre. Elle a ajouté que toutes les institutions dans l’ensemble des secteurs ainsi que la société civile sont mobilisées pour réussir cette campagne qui a pour but, souligne la ministre, de doter chaque citoyen d’un masque. Elle a rappelé, à ce propos, que ce dernier demeure, jusqu’à nouvel ordre, le seul moyen de protection du citoyen contre le nouveau coronavirus. En réponse à une question sur le plafonnement des prix de vente des masques, Bessma Azouar a expliqué que cette mesure relève du ministère du Commerce et en attendant qu’elle soit tranchée, le gouvernement ne ménage aucun effort pour que les masques soient accessibles à la population. Dans ce même registre, il convient de souligner que le secrétaire général de la wilaya a donné le coup d’envoi, jeudi dernier, d’une opération de distribution de 19.000 masques de protection aux citoyens. Cette action a été réalisée grâce à la contribution, entre autres, de la chambre d'artisanat et des métiers, de l'association Souboul Kheirat de la chambre de commerce et d'industrie et des Scouts musulmans algériens, ont indiqué les responsables. La wilaya va réceptionner la semaine prochaine 250.000 masques de protection fournis par le gouvernement qui seront distribués gratuitement.

Amel S.