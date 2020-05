Raccordement de la nouvelle ville de Sidi Abdellah au réseau internet : Les ministres de la Poste et de l’Habitat inspectent l’opération

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a effectué, en compagnie du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, une visite d'inspection à la nouvelle ville de Sidi Abdellah (Alger ouest) pour s'enquérir de l'opération de raccordement des foyers au réseau internet à haut débit.

A cette occasion, il a été procédé au raccordement de la ville de Sidi Abdellah au câble d'Internet à haut débit (4G) et au réseau de fibre optique, outre l'ouverture d'un espace commercial relevant de la société Algérie Télécom.

«Compte tenu de la période de confinement que traverse le pays dans le cadre de la prévention contre la pandémie, l'utilisation des technologies modernes et du réseau internet n'est plus un luxe mais une nécessité, à l'instar de l'électricité, du gaz et de l'eau, d'autant plus que plusieurs citoyens recourent à la possibilité du télétravail via internet pour exercer leurs fonctions en raison de la pandémie», a fait savoir M. Boumzar dans une déclaration à la presse en marge de cette visite.

Il a insisté sur l'impérative coordination avec le secteur de l'Habitat et de l'Urbanisme afin de «consacrer des espaces pour le raccordement des appartements des nouvelles villes au réseau internet, au même titre que le réseau du gaz, d'électricité et d'eau.

De son côté, M. Nasri a assuré que la Nouvelle ville de Sidi Abdellah et tous les nouveaux pôles urbains disposent d'une infrastructure facilitant le raccordement des foyers au réseau internet, soulignant que l'opération de raccordement «est purement commerciale entre les opérateurs et les citoyens».