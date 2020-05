Semences des légumineuses : Le règlement technique du système de production fixé par arrêté ministériel

Le règlement technique relatif au système de production et de certification des semences des espèces de légumineuses alimentaires a été fixé par arrêté ministériel publié au Journal officiel n° 28. «En application des dispositions des articles 4 et 5 du décret exécutif du 18 juin 2006 fixant les conditions de classement et les modalités de certification des semences et plants, le présent arrêté a pour objet de fixer le règlement technique relatif au système de production et de certification des semences des espèces de légumineuses alimentaires», selon l’article 1 de l’arrêté du ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Ce règlement technique comporte les caractéristiques «phytotechniques» ainsi que les modalités de classement, de production et de conditionnement des semences des espèces de légumineuses alimentaires.

Le système de production et de certification des semences des espèces de légumineuses alimentaires, défini par un règlement technique, concerne les fèves, les haricots, les lentilles, les pois et les pois chiches. Pour ce qui est de l’organisation de la production, il est indiqué que le processus de production des semences de légumineuses alimentaires est basé sur le principe de la «sélection généalogique conservatrice et du maintien d'un bon état physiologique et phytosanitaire des semences».

La reproduction de semences des espèces de légumineuses alimentaires s'effectue sur sept années, selon l’arrêté ministériel.

Un autre arrêté du ministère de l’Agriculture a été également publié au Journal officiel, fixant les caractéristiques des étiquettes officielles des semences et plants ainsi que leurs couleurs.

Selon cet arrêté, les étiquettes officielles doivent être apposées sur l'emballage des semences ou fixées aux bottes, aux conteneurs ou autres moyens d'emballage des plants.

Elles comportent plusieurs caractéristiques concernant les semences dont, l’obligation d’insérer le logo du Centre national de contrôle et de certification des semences et plants (C.N.C.C.), porter le nom commun de l’espèce, le nom scientifique, la variété, le numéro de lot de production et l'année de production.