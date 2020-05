Union Européenne : Port du masque et distanciation recommandés pour les voyages en avion

L'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) recommandent des mesures de distanciation physique «dans la mesure du possible» et le port d'un masque médical pour les voyages en avion. Dans un document publié mercredi dernier, ces deux agences de l'UE émettent une série de lignes directrices pour «assurer la sécurité sanitaire des passagers aériens et du personnel du secteur de l'aviation au moment de la reprise des programmes de vols».

«Le protocole publié aujourd'hui pourra rassurer les passagers sur la sécurité de leur voyage en avion, et ainsi aider l'industrie à se remettre des effets de cette pandémie», a estimé la commissaire européenne chargée des transports, Adina Valean, citée dans un communiqué. Les agences recommandent le port par tous les passagers et le personnel aérien de masques médicaux, depuis leur entrée dans l'aéroport de départ jusqu'à leur arrivée à destination, avec une exception possible pour les enfants de moins de six ans. Ces masques doivent être changés toutes les quatre heures, et les passagers doivent s'assurer d'en avoir en quantité suffisante, mais les compagnies sont aussi incitées à avoir un stock pour pourvoir aux besoins. Une distanciation physique de 1,50 m est recommandée, si possible à toutes les étapes du voyage. Si cette distanciation n'est pas possible, les «passagers et membres d'équipage doivent appliquer constamment toutes les autres mesures préventives», est-il précisé.

Outres des mesures d'hygiène comme le lavage fréquent des mains et la désinfection du matériel, les agences européennes préconisent aussi que les services à bord des avions soient réduits au «minimum nécessaire» et que l'accès aux terminaux des aéroports soit réservé aux passagers et membres du personnel.